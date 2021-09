Ingrid Betancourt aseguró que hoy se arrepiente de no demandar al Estado por su secuestro

En la presentación del libro junto a Juan Manuel Santos, la excandidata presidencial habló de este hecho que en su momento generó polémica en el país. Ingrid Betancourt aseguró que se arrepiente de no demandar al Estado por su secuestro.

Ella se refirió a la solicitud de conciliación con el Estado que presentó en el año 2010. En ese mismo año la retiró tras recibir duras críticas por esto.

Betancourt reclamaba 15 mil millones de pesos por “omisión de seguridad en su secuestro”.

Según la excandidata, la presentación de la solicitud la hizo en 2010, solo dos años después de su liberación. Por eso aseguró que esta reclamación “no se entiende sino hasta ahora que se tiene el activo de la paz”.

Es decir, cree que hoy los colombianos ya conocen “la distorsión que han sufrido los secuestrados, pues antes de la paz pedir justicia era indignante”.

“Estos hechos para mí son muy fuertes, marcaron la vida de mi familia y mi identidad. Me arrepiento de no haber tenido en su momento la valentía de no dar la pelea hasta el final. Creo sinceramente que cuando me liberan estoy bajo el trauma de esos años de secuestro y cuando se presenta el escándalo de las reparaciones, me acobardé, me acobardé y de eso me arrepiento”, indicó.