Teléfono de “El juego del calamar” existe y su usuaria está enloqueciendo, así lo reportaron medios surcoreanos.

Lo anterior, después de recibir más de 4.000 llamadas por parte de personas que estaban interesadas en participar en el juego viral.

¿Qué es El juego del calamar?

El juego del calamar no es real, es una serie de ficción que sacó la plataforma Netflix y en pocos días se convirtió en un fenómeno mundial. Durante este mes, la serie proveniente de Corea del Sur se ha posicionado como una de las más solicitadas poniéndola como la más vista en el servicio de streaming.

Esta serie, escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk, una “alegoría de la sociedad moderna”. Esto, según palabras de su creador en varias entrevistas en las que ha participado. Dong-hyuk se basó en juegos infantiles tradicionales coreanos de los años 70 (uno de estos es el juego del calamar) y estaría inspirado en cómics japoneses de ‘Battle Royale’. Un género sobre un grupo de personas que juegan a muerte hasta quedar el último en pie.

El juego empieza cuando un hombre llamado Gi-hun decide llamar al número que se encuentra al respaldo de una tarjeta que le dieron en el metro. El hombre le asegura al protagonista, quien está en la quiebra, que puede ganar mucho dinero jugando juegos infantiles.

Sin nada para perder, el hombre llama y lo recoge una camioneta donde sin darse cuenta, aparece en un cuarto con 400 personas que también desean participar para ganar dinero. No obstante, no es hasta que inician que se dan cuenta que es mortal y pueden fallecer intentando ganar el premio.

No para de recibir llamadas

Dada la popularidad de la serie, algunas personas intentaron llamar al teléfono que se encuentra en la tarjeta por pura curiosidad añadiendo del prefijo 010 de Seúl. Pues resulta que el teléfono es real y pertenece a una mujer del común quien desde entonces no encuentra paz.

Según la mujer que prefiere mantener su identidad en secreto, pero que se apellida Kim, ha recibido más de 4 mil llamadas de personas que vieron la serie; lo que impedía que desarrollara su día de manera normal. “Después de que se hizo popular ‘Squid Game’, el celular suena y me llegan mensajes de texto sin parar, las 24 horas del día, al punto que ya se me complica la vida diaria. Este es un número que he usado por 10 años, así que estoy sorprendida”, dijo la mujer a medios surcoreanos.

Aunque la producción le sugirió cambiar el número, la mujer asegura que este número está ligado a su trabajo y lleva muchos años con él. Además, los productores le habrían ofrecido una compensación económica; sin embargo, declaró al periódico local ‘Chosun’ que la oferta había subido de 1 millón de wones a 5 millones (más de 16 millones de pesos colombianos), y decidió no aceptarla.

Respecto a Netflix, se pronunció diciendo que están al tanto del problema. “Netflix, así como Cyron Pictures, la productora de Squid Game, son conscientes del problema y están trabajando para resolverlo”, dijo el servicio de streaming.