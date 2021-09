A través de redes sociales, Netflix anuncia su documental sobre Britney Spears.

Desde 2008, la vida y las finanzas de la cantante eran controladas por su padre, situación que ha hecho de su vida un espacio donde no puede tomar decisiones ni manejar su propio dinero.

Recientemente, Britney Spears decidió revelar que la conservaduría que tiene su padre sobre ella es abusiva.

Si bien esto se reveló en un documental, Britney lo negó en un principio, pero al poco tiempo decidió contar su verdad a través de redes sociales.

Así las cosas, fue ante un tribunal de Los Ángeles para explicar cómo ha vivido estos últimos años.

“Esta conservaduría mató mis sueños… así que lo único que tengo es esperanza, y la esperanza es la única cosa en este mundo que es muy difícil de matar… y aun así, la gente trata. No me gustó la manera en que los documentales hablaron de los momentos humillantes del pasado… los superé hace rato (…) si no me quieren ver bailando en mi sala, no me sigan”, fue lo que dijo.

Ante sus palabras, figuras como Paris Hilton, Selma Blair o Jeffree Star salieron en su apoyo, así como miles de fanáticos.

De momento, se espera que el nuevo abogado de Britney pueda tomar las riendas de su caso, y parece estarlo logrando.

Ahora, Netflix anunció el documental Britney vs. Spears, basado en su historia y lucha personal contra la figura legal que su padre tiene sobre ella.

Esta producción se estrenaría el 28 de septiembre, y se cree que hará contrapeso al primer documental sobre Britney, del cual la artista renegó.

Vea a continuación el primer teaser del mismo.

Netflix anuncia su documental sobre Britney Spears