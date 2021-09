El presidente aprovechó para responder a su ofrecimiento. Lo que dijo Duque sobre colaboración que ofreció Tapia en caso Centros Poblados.

El empresario vinculado anteriormente al escándalo del Carrusel de la Contratación, Emilio Tapia, declaró ante la Fiscalía que iba a colaborar.

El implicado ofreció colaboración con el ente judicial y además prometió revelar los nombres de los cinco congresistas vinculados en el caso.

Es importante recalcar que en medio del caso se conoció este jueves que varios congresistas estarían vinculados. Según los testimonios recogidos por la Justicia, varios parlamentarios habrían presionado para que se adjudicara el contrato.

Lo anterior quiere decir que estos congresistas habrían estado contactando en repetidas ocasiones a funcionarios del MinTIC para presionar el proceso.

Al respecto del ofrecimiento de Tapia, el presidente Duque le respondió.

El mandatario fue enfático en que quiere que caigan todos los responsables. Señaló que la investigación debe llegar a fondo y que las personas implicadas deben pagar.

“Aquí no podemos tener ningún tipo de contemplación con la corrupción y mensajes de fondo. Yo no sé Emilio Tapia que diga o qué no, pero si lo que tiene que decir es para que salgan los responsables, bienvenido sea”, dijo Duque.

Además, el jefe de Estado alegó que lo mejor con que se pudo proceder fue con la caducidad del contrato. También celebró que los embargos fueron también una buena decisión.

“Yo estoy con ilusión de ver a todos esos delincuentes, que han sido capturados, contando realmente cómo es que tenían pensado hacer ese defalco al estado”, concluyó el mandatario.