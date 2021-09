Hoy se reanuda imputación a Enrique Vives tras problemas de conexión, así lo informó la jueza tras la suspensión.

Lo anterior, para tomar una decisión definitiva respecto a los delitos que se le imputará a Enrique Vives y la medida de aseguramiento.

Vives habla con Medicina Legal

El empresario que presuntamente arrolló a 6 jóvenes en estado de embriaguez, habló con un especialista de Medicina Legal. Allí aseguró que previo al accidente del pasado domingo se había tomado únicamente dos o tres cervezas en una fiesta en la que participó.

Allí, Vives aseguró que tenía la conciencia tranquila porque fue un accidente involuntario que terminó en tragedia. El empresario narra que iba rumbo a su casa después de compartir en una fiesta con sus amigos en los barrios Riascos y Bavaria. “No lo quise hacer, iba en mi carril. Voy en el izquierdo, no los vi y frené”, dice el hombre. Luego añade que “No venía alcoholizado, estaba en un cumpleaños. Me tomé dos o tres cervezas…él compró un six pack y salimos de una por cabeza. Paso por Bavaria, me tomé unas fotos y me fui”.

Acerca del siniestro, dice que “estuvo lloviendo y todo eso. Cogí mi carretera como todos los días de la vida lo hago. Trabajo en Riascos y vivo en Pozos Colorados. De repente me sale un grupo de muchachos y no los vi. La vía no está iluminada”.

La comunidad lo linchó

El empresario dijo que después del accidente en el que arrolló a 7 personas, entre ellas tres menores de edad, se bajó del vehículo para intentar auxiliar a una mujer. Luego llegaron vecinos de la zona y lo “cogieron a puños unos habitantes del sector, y la Policía rápidamente me cogió y me llevó del sitio”. Dice que después de este episodio permanece intranquilo y aturdido y con miedo a que le hagan daño a él o su familia. “No logro conciliar el sueño. Las imágenes se me pasan todo el tiempo. Siento que me van a venir a matar”, contó al entrevistador.

El empresario añadió que su esposa estaba embarazada y a raíz de esta situación se le adelantó el parto. Vives se describió como una persona tranquila y buena. “No tengo problemas económicos, ni personales, he construido una vida con mi esposa. Dios me puso este impase en el camino del resto nada”, dijo. También, resaltó que lo ocurrido “fue un accidente que ninguno de los afectados quería que sucediera (…) Yo en mi corazón siento que soy inocente, que oro mucho por la familia de los muchachos desaparecidos y que trataré de hacer lo mejor posible para que ellos se dediquen este tiempo a Dios”.

Después de tres días, Enrique Vives Caballero, involucrado en la muerte de seis personas, se hizo presente en la audiencia de imputación de cargos. Esta fue reanudada en la noche del jueves y aplazada para este viernes por problemas de conexión. La jueza primera penal municipal con funciones de control de garantías, Olmis Cotes, organizó la diligencia bajo una metodología semipresencial desde la habitación donde se encuentra hospitalizado el empresario en una clínica de reposo mental de Santa Marta.

Vives sí puede estar recluido

La jueza aseguró que el resultado del examen practicado por el especialista de Medicina Legal le permitirá a Vives permanecer recluido. También, asistir a controles médicos psicológicos en caso que lo requiera. “El examinado puede recibir tratamiento, incluso estando en reclusión formal”, puntualizó la jueza.

También, se solicitó aumentar la seguridad del empresario para evitar alguna situación que ponga en riesgo su vida. Además se le prohibió al abogado realizar algún movimiento de traslado del indiciado a otro centro asistencial. Debido a problemas de conexión la audiencia de imputación de cargos tuvo que suspenderse. No obstante, la jueza confirmó que hoy viernes 17 de septiembre a las 9:00 a.m. se tomará una decisión definitiva respecto a los delitos que se le imputará a Enrique Vives y la medida de aseguramiento.