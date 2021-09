Enrique Vives pidió perdón por víctimas a las que atropelló, pero dijo que “los hechos no corresponden a la realidad”

El empresario se declaró inocente de homicidio doloso. Enrique Vives pidió perdón por víctimas a las que atropelló.

El empresario de Santa Marta, Enrique Vives, aseguró que su condición de la salud le impedía participar de la diligencia.

Fue por esto que, después de cinco intentos, finalmente este viernes la Fiscalía General le imputó el delito de homicidio doloso al empresario samario.

En la diligencia judicial, que se tuvo que adelantar desde el centro de reposo donde se encuentra Vives, el fiscal del caso aseguró que el empresario superó el límite de la velocidad de la zona.

Sin embargo, el imputado no aceptó el delito y dijo que “los hechos no corresponden a la realidad”.

A pesar de ello, en medio de la audiencia de imputación de cargos, Enrique Vives pidió peerdón por víctimas a las que atropelló, es decir, a la familia de los seis jóvenes que murieron en el accidente, en el municipio de Gaira.

Cabe aclarar que un séptimo jóven sobrevivió pero se encuentra en delicado estado de salud.

“A las familiares de las víctimas, o de las presuntas víctimas, les pido perdón. Esto me duele a mí como le puede doler a cualquier otra persona”, aseguró Vives al iniciar su presentación en la diligencia judicial de este viernes.

Además, el empresario también aclaró que no está evadiendo la justicia, a pesar de las demoras para presentarse en la audiencia.

“Quiero aclarar que no le estoy huyendo a la justicia, sino que una situación como esta es muy dura, el shock que he sufrido. De verdad que mi estado de salud no me ha permitido estar aquí antes”, puntualizó.

Según RCN Radio, la Fiscalía General le solicitará a la jueza de control de garantías que emita medida de aseguramiento en centro carcelario contra el empresario.

La audiencia todavía se encuentra en desarrollo en estos momentos.

