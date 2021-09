“Uribe quiere que volvamos a los falsos positivos”: Daniel Quintero. Así le respondió el alcalde de Medellín a los comentarios del expresidente Uribe en un conversatorio con jóvenes del Centro Democrático.

El mandatario de los medellinenses fue enfático y contundente con la respuesta que le envió a Álvaro Uribe.

La respuesta de Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le respondió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sobre los comentarios en los que criticaba la gestión de la actual administración en términos de seguridad.

“A mí que no me venga a decir el expresidente Uribe que no nos preocupa la seguridad, cuando tenemos una reducción del 40% en el número de homicidios con respecto al gobierno anterior. Además, de 20% en el hurto“, dijo el mandatario.

Además, agregó que “estamos trabajando todos los días con tecnología, con el apoyo de la Fiscalía y de la Policía Nacional para capturar a los delincuentes donde quiera que se encuentren“.

Luego, aseguro que “lo que pasa es que el expresidente Uribe quiere que volvamos a las políticas de las convivir, de los falsos positivos y de la operación Orión. ¡Eso no va a pasar en esta administración!”.

