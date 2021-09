Industria de cannabis medicinal toma fuerza en Colombia con nuevas normas. La nueva reglamentación sobre el cannabis medicinal en Colombia dinamiza la industria y permite grandes rendimientos económicos, además del crecimiento de este negocio, afirmaron este jueves expertos que participan en un foro sobre el tema en Cartagena de Indias.

Efraín Armando López, consultor en temas regulatorios de cannabis medicinal, explicó a Efe durante la ExpoCannaBiz Business Conference que así “se reduce la cadena productiva, se bajan los costos de producción y se permite la exportación de la flor”.

El pasado 23 de julio, el presidente Iván Duque firmó un decreto que autoriza la exportación de la flor seca de cannabis con fines medicinales para brindar más incentivos a la industria farmacéutica en el país y garantizar el acceso de medicamentos derivados de la planta.

Según López, esto creará en el país “ingresos en el corto y mediano plazo” y permitirá que Colombia entre “a jugar un papel preponderante en el mercado internacional”.

El presidente de ExpoCannabiz, Julián Andrés Tovar, aunque aplaude los avances en la regulación de la industria del cannabis en Colombia, dice que se necesita “más apoyo del Gobierno”.

“Lastimosamente no hemos tenido ese apoyo jovial del Gobierno para poder sacar adelante la industria del cannabis”, afirma y agregó que no sabe si es que hay “un desinterés del Gobierno actual o si es que no han visto realmente lo importante de la industria”.

Igualmente, advierte que el cannabis se convertirá en “oro verde” cuando se cambie la forma de pensar y se acepte que la marihuana recreativa “no hace más daño que una copa de aguardiente”.

“Al impulsar esta industria y legalizar el consumo se solucionan muchos problemas sociales”, resalta.

Por otra parte, López asegura que “en Colombia hay dos estigmas: uno por el consumo y los efectos que genera el cannabis y dos por el derramamiento de sangre que nos generó en los años 80“.

“Entonces alejarnos de esos estigmas es lo que ha dificultado todo el tema del cannabis de uso adulto”, añade.

En el mismo sentido, Tovar recuerda que por su carácter de ilegal “hace unos años (la industria del cannabis) era satanizada”.

“Al estar satanizada creo que los gobiernos también tienen un poco de recelo en cómo llevarlo a cabo, en cómo sacarlo adelante”, concluye.

Según el presidente Duque, este es un mercado que “para el año 2024 estará en alrededor de los 62 billones de dólares”, por lo que autorizar la exportación de la flor seca de cannabis “permitirá crecer las inversiones que han llegado al país y que superan los 250 millones de dólares”