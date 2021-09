El presidente Iván Duque firmará hoy el documento para que se haga ley. Este 14 de septiembre se sanciona la reforma tributaria y esto es lo que usted debe saber.

Lo primero es que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, prometió que no se modificará el IVA y tampoco impactará a las clases medias y bajas.

Con el nuevo proyecto que el Gobierno presentó se recaudarán 15,2 billones de pesos, muy por debajo de lo que buscaba recaudar el exministro.

Este martes se sanciona la reforma tributaria y esto es lo que usted debe saber

Alejandro Useche, economista de la Universidad del Rosario y docente de la Escuela de Administración, analizó la nueva reforma.

Useche explicó que se retiraron artículos que impactan el bolsillo de los colombianos y enfatiza en la contribución de las empresas en el país. Esto ha permitido que esta reforma sea mejor acogida, tanto en la clase política como en el resto de la sociedad colombiana.

Además, esta nueva medida apuntaría a recoger la mitad de impuestos que proponía la reforma de Alberto Carrasquilla. Por esto, se estima que, naturalmente, la reforma afectaría al bolsillo de la economía del país, pero lo haría por lo menos la mitad de lo que inicialmente apuntaba.

Con este nuevo texto, Restrepo habría cumplido su promesa de no tocar a las personas naturales en Colombia. Es decir, no aumenta la tarifa del impuesto a la renta. En este mismo sentido, la reforma no aumenta impuestos para productos incluso de primera necesidad.

Entonces, esta nueva medida instaura que el 60% de dinero que se debe recaudar con la reforma, provenga del bolsillo de las empresas. Y el 40% restante provendría del recorte del gasto público, austeridad y lucha contra la evasión de impuestos.