Le contamos el análisis de un experto economista sobre la nueva medida. Así quedó la reforma tributaria 2.0 presentada por el Gobierno.

En abril de este año el país vio el inicio de una indignación colectiva. Esta pronto se convirtió en la peor crisis social que Colombia ha tenido en su historia reciente. Las manifestaciones que empezaron el 28 de abril se oponían a varias medidas gubernamentales. Entre esas, la reforma tributaria que el exministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, propuso en ese entonces.

Ese texto, que fue vendido a las y los colombianos como ‘Ley de Solidaridad Sostenible’, incluía varias medidas que fueron bastante controversiales. Por ejemplo, en ese entonces se proponía ampliar la base gravable de las pensiones y la declaración de renta. Esto implicaba un impacto significante para las clases medias y bajas del país.

Bajo esta presión, el presidente Iván Duque anunció la retirada del proyecto de reforma tributaria. Al día después, el ministro Carrasquilla presentó su renuncia. A esta instancia llegó el nuevo ministro, José Manuel Restrepo, quien anunció que el nuevo texto de reforma tributaria no modificaría el IVA ni impactaría a las clases medias y bajas.

El pasado 7 de septiembre el Congreso aprobó el nuevo proyecto de ley. Muchos congresistas se quejaron de que a ‘pupitrazos’ habrían aprobado el articulado del nuevo texto. Sin embargo, lo que se conoce es que se habrían eliminado los puntos más controversiales y se habría dado más conciliación con los sectores económicos para esta reformulación. El Gobierno ahora, lanzó una propuesta con la que se busca recaudar 15,2 billones de pesos para garantizar la reactivación de la economía.

Así quedó la reforma tributaria 2.0 presentada por el Gobierno

Alejandro Useche, economista de la Universidad del Rosario y docente de la Escuela de Administración de esta misma institución, analizó la nueva reforma, o reforma tributaria 2.0, para los lectores de Publimetro Colombia.

Useche explica que esta nueva reforma retira articulos que impactan el bolsillo de los colombianos de clase media y baja y enfatiza en la contribución de las empresas en el país. Esto ha permitido, según comenta Useche, que esta reforma sea mejor acogida, tanto en la clase política como en el resto de la sociedad colombiana.

Además, Useche explica que esta nueva medida apuntaría a recoger la mitad de impuestos que proponía la reforma de Carrasquilla. Por esto, se estima que, naturalmente, la reforma afectaría al bolsillo de la economía del país, pero lo haría por lo menos la mitad de lo que inicialmente apuntaba.

Con este nuevo texto, Restrepo habría cumplido su promesa de no tocar a las personas naturales en Colombia, es decir, no aumenta la tarifa del impuesto a la renta. En este mismo sentido, la reforma no aumenta impuestos para productos incluso de primera necesidad.

Entonces, esta nueva medida instaura que el 60% de dinero que se debe recaudar con la reforma, provenga del bolsillo de las empresas. Y el 40% restante provendría del recorte del gasto público, austeridad y lucha contra la evasión de impuestos.

Useche comenta que la austeridad planteada por el Estado sería positiva. Esto pues “estamos acostumbrados en Colombia a que haya una y otra y otra reforma tributaria. Pero casi nunca van acompañadas de planes de austeridad, de una reflexión del sector público y cómo ellos reducen sus gastos”.

Afortunadamente, para el economista y profesor, esta nueva reforma no afecta al bolsillo de los contribuyentes como personas naturales, ya que en medio de esta crisis económica una medida así sería muy delicada.

Por este mismo camino, al nuevo proyecto aprobado se le abona el hecho de que le apunte a sostener programas de apoyo social como Ingreso Solidario y Matrícula Cero.