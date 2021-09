“Los medios malinterpretaron mis palabras”: ex de Nilson Díaz, padrastro de Sara Sofía

Yenny Andrea Cardozo, expareja de Nilson Díaz, volvió a referirse al caso que rodea la desaparición de Sara Sofía.

En diálogo con Blu Radio explicó que con Díaz tuvo cuatro hijos tras convivir con él durante siete años. Durante la entrevista explicó que en su momento las autoridades le dieron la custodia de los niños a Díaz.

Según su testimonio, le ordenaron darle un mercado de 200 mil pesos mensuales a su expareja para alimentar a sus hijos, pero después de cumplir durante tres meses descubrió que él vendía todo lo que ella le daba.

Más adelante, reveló que empezó a vender su cuerpo cuando se involucró con él. “Empecé a ejercer la prostitución cuando me meto con este señor (…) opino que o se las conseguía prostitutas o las volvía prostitutas. Era el tipo de mujeres que le gustaban”, dijo.

Posteriormente, contó que una de sus hijas le manifestó que él la estaba abusando.

Cuando se enteró de la situación no dudó en llamar a la Policía, sin embargo, los uniformados se pusieron de lado de Díaz.

Ex de Nilson Díaz sobre desaparición de Sara Sofía

Cuando le preguntaron sobre el caso de Sara Sofía expuso que los medios malinterpretaron sus palabras cuando dijo donde podría estar el cuerpo de la niña. “Los medios malinterpretaron mis palabras. No puedo asegurar algo que no sé, que no viví, porque no tuve el gusto de conocer a Sara Sofía, no conocí a esta señora Carolina”, mencionó.

“Pienso en que pudo haber hecho esto porque me baso en lo que lo conocí”, dijo ahora a mujer.

Hay que recordar que en su momento Cardozo manifestó que el cuerpo de la niña podría esta en la carrera 86 con Autopista Sur.