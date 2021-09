Se conoce posible ubicación del cuerpo de Sara Sofía. Yenny Cardozo, exesposa de Nilson Díaz, ha rendido recientemente varias declaraciones en el marco del caso sobre la desaparición de Sara Sofía.

La mujer ya fue llamada por la Fiscalía y en sus declaraciones expuso el lugar donde podría estar el cuerpo de la niña, igualmente mencionó que una de sus hijas fue víctima de abuso, pero que las autoridades no la escucharon.

Según su declaración, el cuerpo de la niña podría esta en la carrera 86 con Autopista Sur.

“Donde el asegura que busquen a la niña es un lugar donde él ni siquiera pasaba; digo, el se cuadraba acá en este lado, en este punto, entonces puede que ahí sí posiblemente esté la niña. Él frecuentaba este lugar, esto es por la 86 sobre Autopista Sur, debajo del caño, en Bogotá”, dijo Cardozo en declaraciones citadas por Blu Radio.

Y agregó: “Mi hija me llegó a manifestar en alguna ocasión que este señor la tocaba”.

Cardozo, previamente, había dicho en Citytv que el sujeto abusó sexualmente de una de sus hijas. Hay que señalar que con Díaz tuvo cuatro hijos.

Según su explicación, una vez se enteró de los hechos pidió ayuda a la Policía, sin embargo, los uniformados decidieron defender agresor.

“Hago esta acusación porque en su debido momento mi niña también me manifiesta que está siendo abusada por Nilson Díaz, yo me vuelvo loca y quiero matar a ese tipo (…) me descontrolo y este tipo comienza a gritar porque se siente atacado por mí, y llama a la Policía. Ellos llegan a hacer un allanamiento porque Nilson dice que yo expendo droga y que yo soy drogadicta”, señaló en el informativo.

Finalmente, la mujer recordó que en el aquel momento dejaron a los menores en manos del sujeto: “No hicieron nada, le entregaron más rápido los niños a él ¿Qué le pasa a las autoridades?”.

Agregó que pese a sus explicaciones, los agentes le pidieron que no calumniara a Diaz: “Llegan a mi casa a hacer el allanamiento y le comento al policía la situación, porque estoy mal. Pero me dice que no, que yo no puedo estar haciendo una acusación de esas, que como voy a calumniar al papá que los ha tenido”.