En video: escándalo por trato de inspector de tránsito a operario de carga

Escándalo por trato de inspector de tránsito a operario de carga, así quedó registrado en video y viralizado en redes sociales.

El funcionario del Tránsito de Riohacha contó por qué reaccionó de esta manera con el operario.

Inspector de tránsito contra operario de carga

En redes sociales circula un video que se hizo viral. En este, se aprecia una discusión entre un operario de la empresa de carga Saferbo con un funcionario del Tránsito de Riohacha, La Guajira. El hombre le reclamaba el cobro de 93 mil pesos por algún procedimiento en medio de la carretera. Para el operario el cobro era excesivo y lo consideraba igual al pago de un peaje.

A esto, el operario respondió que “usted tiene que cancelar el año si no quiere cancelar el día. Le vale 990 mil pesos”. Luego añadió que “Si usted no va a apagar el año pague el día entonces o sino no venga a descargar aquí”. Mientras tanto, el empleado continuaba alegando la situación que consideraba injusta y que para él, presentaba irregularidades.

“Me hace el favor y le baja el respeto nojo#$%. Usted va a estar jodi#$% aquí en tierra ajena. Entonces váyase pa’ su tierra y no descargue aquí cuál es la huevon***”, le respondió el funcionario al operario ante sus reclamos. Este es el video que levantó la polémica en redes sociales.

El funcionario del Instituto de Tránsito y Movilidad de Riohacha involucrado en estos hechos es Albert Magdaniel Peralta. Después de que se viralizara la denuncia, decidió contar lo sucedido pues hay una historia antes del video. El inspector comenzó su relato diciendo que “Era una actividad que estábamos haciendo en horas de la mañana en la vía a Santa Marta, de cargue y descargue”. Luego, añadió que “El ciudadano no estuvo de acuerdo con la actividad que estábamos realizando y la emprendió contra nuestra compañera de trabajo, una dama, el tipo con palabras obscenas insultando que eramos unos rateros y que estábamos robando. Es una dama y a las damas hay que respetarlas”.

Según dice, “En el video solo se ve cuando estoy dirigiéndome al señor pero no cuando ofende a nuestra compañera. Estaba maltratando a mi compañera y por eso mi actitud en ese momento. La gente me conoce y sabe que yo soy un hombre de paz pero ante esa circunstancia les juro que no me pude controlar”,

Para cerrar, el inspector pidió a los internautas que ayuden también a viralizar las cosas buenas que se hacen desde el Instituto de Tránsito. Este es el video donde explica desde su punto lo que pasó.