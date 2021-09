Antes de la desaparición de Sara Sofía, Nilson Díaz fue señalado de violar a una de sus hijas

Padrastro de Sara Sofía fue señalado de violar a una de sus hijas. Nilson Díaz y Carolina Galvan, padrastro y mamá de Sara Sofía, se encuentran en la cárcel por su presunta responsabilidad en la desaparición de menor.

Los elementos de prueba de la Fiscalía dan cuenta de que Galván Cuesta y su excompañero sentimental fueron las últimas personas que tuvieron contacto con la niña, después de haberla recogido en la casa de la tía materna, que tenía la custodia de la menor de edad.

Yenny Cardozo, quien se identificó como exesposa de Nilson Díaz, recientemente contó en Citytv que el sujeto abusó sexualmente de una de sus hijas. Hay que señalar que con Díaz tuvo cuatro hijos.

Según su actuación, una vez se entera de la situación pide ayuda de la Policía, sin embargo, los uniformados se pusieron de lado del agresor.

“Hago esta acusación porque en su debido momento mi niña también me manifiesta que está siendo abusada por Nilson Díaz, yo me vuelvo loca y quiero matar a ese tipo (…) me descontrolo y este tipo comienza a gritar porque se siente atacado por mí, y llama a la Policía. Ellos llegan a hacer un allanamiento porque Nilson dice que yo expendo droga y que yo soy drogadicta”, señaló en el informativo.

Agregó que pese a sus explicaciones, los agentes le pidieron que no calumniara a Diaz: “Llegan a mi casa a hacer el allanamiento y le comento al policía la situación, porque estoy mal. Pero me dice que no, que yo no puedo estar haciendo una acusación de esas, que como voy a calumniar al papá que los ha tenido”.

Finalmente, la mujer recordó que en el aquel momento dejaron a los menores en manos del sujeto: “No hicieron nada, le entregaron más rápido los niños a él ¿Qué le pasa a las autoridades?”.