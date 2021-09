Marta Lucía Ramírez rompe el silencio sobre los escritores excluidos de la Feria del Libro de Madrid

Marta Lucía Ramírez sobre los escritores excluidos de la Feria del Libro de Madrid. La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró este viernes que “la crítica de los escritores e intelectuales es necesaria”, tras la polémica por los autores seleccionados en su país para asistir a la edición 80 de la Feria del Libro en Madrid.

Ramírez participó en la capital de España en la conferencia que abrió las actividades de Colombia como país invitado de honor en esta edición, abierta hoy al público hasta el 26 de septiembre próximo.

“Sé que ha habido un gran debate sobre los autores invitados“, declaró en referencia a la polémica que suscitó la negativa a invitar a escritores representativos de su país como Laura Restrepo, Piedad Bonnett, Héctor Abad Faciolince, Pilar Quintana, Juan Gabriel Vásquez o Pablo Montoya.

“No hay ninguna naturaleza política para no invitar a otros autores. Se consideró que ellos ya no necesitaban presentación en sociedad, porque los conocen ya suficientemente y no necesitan presentación en sociedad”, explicó.