En ataque mordaz a Claudia López, María Fernanda Cabal sale en defensa de policías

María Fernanda Cabal ataca a Claudia López. La senadora uribista se lanzó crudamente contra la alcaldesa de Bogotá al salir en defensa de los policías, que por estos días son el centro de la polémica por los enormes casos de abuso contra civiles que salpican a la Institución.

Hay que recordar que este jueves 9 de septiembre se cumplió un año del asesinato de Javier Ordóñez a manos de policías y de otras 13 personas en medio de protestas. Dada esta situación, la alcaldesa pidió que estos casos no queden en la impunidad. “Presidente, usted todavía tiene tiempo para llevar a cabo una reforma estructural a la Policía Nacional. No se asesinan a ocho jóvenes en Bogotá (cifras del Distrito), a tres en Soacha, por casualidad o por azar. No se agrede la humanidad de cientos de jóvenes en medio de movilizaciones y protestas ni por casualidad, ni por azar. Es urgente, es inminente hacer una reforma estructural a la Policía Nacional, que la desmilitarice, que la saque de esas viejas herencias y prácticas del conflicto armado”: declaró la mandataria de los capitalinos al hacer un fuerte llamado al presidente.

Las palabras de López generaron la indignación de Cabal, ciega defensora de la fuerza pública. En su cuenta de Twitter la trató de “desagradecida” y dijo que los uniformados disparan no lo hacen por deporte.

“Señora alcaldesa de Bogotá, le recuerdo que los policías son seres humanos que también tienen derecho a la legítima defensa. Si disparan, no es por deporte. Desagradecida. Renuncie a su esquema y contrate vándalos”, expuso.

“Pero si han habido muchos casos de policías disparando ‘por deporte’. Los hptas se crecen por el uniforme y desenfundan hasta para terminar una discusión”, “señora precandidata y actual senadora. Le recuerdo que existen leyes, protocolos y acuerdos internacionales que prohíben el uso letal de la fuerza en manifestaciones, que este uso solo se puede dar en riesgo inminente a la vida y debe ser focalizado a ese riesgo”, “está poniendo en el mismo nivel de los ‘vándalos’ a personas que supuestamente están entrenadas para control civil, si un policía va a reaccionar igual que cualquiera entonces apague y vámonos porque el ‘entrenamiento’ les sirvió para lo mismo que su paso por la universidad”, señalan algunos de los comentarios en respuesta a la senadora.