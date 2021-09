Un mes después de haber sido amenazada, lideresa sigue sin protección

👇🧶

3 de sept se cumplen un mes de haber recibido llamada q me ordenan abandonar Municipio de Candelaría y el departamento. Sigo aquí exponiendo mi vida porque a la fecha @UNPColombia no me otorgado esquema de protección, dijeron q vendrían hacerme entrevista y nunca llegaron. pic.twitter.com/YWnmeR4K6F