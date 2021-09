En las zonas más apartadas del país es donde están los reales afectados por el contrato con Centros Poblados. Por eso, un profesor de colegio rural le exige a MinTIC que responda por el Internet que nunca llegó.

El maestro, que ha tenido que vivir en carne propia las dificultades de la enseñanza en tiempos de la “virtualidad” le enviará al Congreso su caso.

Además, lo respaldan casi 20 mil firmas de colombianos que también quieren que la ministra Karen Abudinén responda.

Se trata de Leonardo Uribe, docente de Informática de una institución educativa de Chaparral, Tolima. Él lanzó una cruzada digital en Change.org en contra de la ministra Karen Abudinén, a través de la campaña Change.org/PorElInternetRural, en la que ha recogido más de 16.000 firmas.

Este docente del sector rural es la voz de los profesores y estudiantes afectados por las promesas de MinTIC, entre las que está conectar 7000 colegios rurales.

“En nuestro caso, aunque no hacemos parte del segmento del proyecto sobre el cual está el escándalo de los 70.000 millones de pesos perdidos, hacemos parte del otro segmento del proyecto que, aunque se les instaló Internet, este no funciona. Sin embargo, por parte del Gobierno Nacional sí le están pagando a los operadores que supuestamente deben asegurar la calidad del servicio. ¿Acaso eso también no es corrupción?”, cuestiona el docente.

Según denuncia Leonardo, el internet que le instalaron a su colegio no funciona. Además, la interventoría y el prestador del servicio durante meses han hecho caso omiso a los reportes de deficiencia del servicio y nada ha mejorado o cambiado.

Por esperan que la ministra le dé respuesta a él y a los miles de ciudadanos que han firmado su campaña. Esto, durante la sesión de moción de censura que se realizará en el Congreso.