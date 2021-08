Federico Gutiérrez oficializó su candidatura y le mandó vainazo a Petro, así ocurrió en la mañana de este martes.

El exalcalde de Medellín dice que no tiene partido político ni es un “gallo tapado ni de Uribe ni de nadie”.

Federico Gutiérrez por la presidencia

El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, oficializó su candidatura por la presidencia de Colombia. En entrevista con La FM, el político confirmó que irá por firmas y este martes inscribirá su movimiento ‘Creemos Colombia’ en la Registraduría. Esto, para iniciar el proceso de recolección de firmas, mismo que están emprendiendo varios candidatos. Por otra parte, no descartó que en el camino a la presidencia se sume a una coalición.

En palabras de Federico Gutiérrez, “Vamos por firmas independientes, no tengo partido, mi partido es Colombia”. Además, señaló con toda seguridad que está dispuesto a unirse a una coalición para llegar unidos a la primera vuelta.

A esto, añadió que no comparte posturas ideológicas con algunos candidatos que se presentarán a las elecciones, especialmente, señalando al senador Gustavo Petro. Según ‘Fico’, “No hay sintonía en lo más mínimo, represento todo lo contrario a lo que representa Petro; lo contrario al populismo, al odio y la destrucción”. Añadió además, que una de las más grandes diferencias que tiene con el precandidato progresista es que “habla de igualdad pero es una igualdad a la baja. No sacará a la gente de la pobreza sino iguala a la baja y es tener a más gente en condición de pobreza”.

También mostró aversión contra los líderes que dividen y más en medio de la crisis que vive el país. “Ni creo que la solución sea el odio y la lucha por la división de clases. No me gustan los líderes que se creen los mesías y salvadores ni tampoco los mártires”, sentenció.

No es ficha de nadie

Cuando a Federico Gutiérrez le preguntaron si era la ficha de Uribe y los señalamientos en redes como “el gallo tapado” del expresidente, dijo que no. Gutiérrez aseguró que no es el “gallo tapado de nadie” y dijo que no está de acuerdo “con ningún extremo que nos lleve a polarización”.

“Cuando fui alcalde de Medellín me gané mi Alcaldía a pie. Con Uribe, es una persona con la que tengo buena relación, de respeto e independencia, con él así como con otras personas. No soy el gallo tapado de nadie, soy el gallo de la gente”, dijo Federico.

Respecto a la postulación con Alejandro Char y Enrique Peñalosa que se presumía por la foto que se tomaron los tres, en La FM le preguntaron si salió mal. A esto, él respondió que “Nada salió mal, todo puede salir bien, esto es de tiempo y momentos. Son personas con las que tengo buena amistad y confianza; Enrique (Peñalosa) está con su tema de firmas, y eso lo hablamos que cada uno avance en su proceso y miramos la manera de ir juntos”.

Aspira a recoger un millón de firmas para avalar su candidatura y presentarlas en diciembre a la Registraduría. “Hay una primera fase que tiene que ser recoger las firmas mientras otros partidos definen su candidatos. Pasarán tres meses y ya miraremos, de acuerdo a las propuestas, qué nos une y ver si hay opción para definir consultas e ir a primera vuelta unidos”, dijo el ahora precandidato.