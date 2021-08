La esposa del presidente Duque, María Juliana Ruiz, revela este detalle. Primera dama cuenta que le dijo esposa de Trump y un escolta sobre su vestido.

En medio de una entrevista a la revista Bocas, la esposa de Duque y primera dama habló sobre el vestido que usó en su visita a la Casa Blanca. Recordemos que hace un par de años su atuendo generó todo tipo de comentarios en las redes sociales y en el mundo de la moda.

María Juliana Ruiz, contó que cuando llegó a la casa blanca un escolta que suele estar en total silencio, la vio bajar las escalaras y le dijo “you look stunning (Usted luce impresionante, en inglés)”. Además, cuando se encontró con Melania Trump ella le comentó que su chaqueta era muy hermosa.

También resaltó que el encuentro en la Casa Blanca fue más cálido de lo que ella se imaginaba y que fue un momento importante en su vida.

Además, dijo que ella había quedado muy contenta con su atuendo y que no le dio trascendencia a los malos comentarios. Prefirió quedarse con lo bueno y dijo que “la imagen no ayudó, no era lo mismo lo que se proyectaba que lo que estaba luciendo“

Destacó que si lamentó que para los diseñadores “eso hubiera sido algo que los afectara, porque estoy segura de que ellos, al igual que yo, no tuvieron otra cosa en mente más que el deseo de que luciera bien”.

Recordemos que ese día la primera dama estaba usando “una chaqueta ‘oversized’ en color verde pastel, ensamblada sobre un vestido blanco y negro. Esto generó todo tipo de comentarios. Desde la proporción hasta la textura de su chaqueta, fueron fuertemente criticadas.