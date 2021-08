PUBLIMETRO habló con la primera recicladora youtuber de Latinomérica, quien compartió consejos para qué más jóvenes hagan un buen uso de las redes para causas sociales. “Hago reciclaje, pero no contenido basura”: Marce, la recicladora.

“¡Hola, mis reciclamores!” es una de las frases más famosas de Marce, la recicladora, un personaje de Youtube creado por la comunicadora social bogotana Sara Samaniego, quien nunca pensó que llegaría a tener tanto éxito.

Marcela se ha interesado por enseñar a los ciudadanos sobre el tema de separación de resudios de una manera fresca y divertida. Con su trabajo también ha visibilizado la importante labor que realiza el gremio de los “reciclamores” por el medio ambiente y la sociedad.

Además de tener una sección de reciclaje en el programa Día a Día, la youtuber ha sido reconocida como una de las 10 líderes de cambio más influyentes del país gracias a su proyecto de educación ambiental, que básicamente ha difundido a través de sus redes sociales.

El pasado mes de junio también fue ganadora del Premio Nacional al Talento Joven, otorgado por la Consejería Presidencial para la Juventud, lo que le permitió viajar a Alemania a representar al país en la cumbre One Young World en donde jóvenes de todo el mundo exponen las iniciativas exitosas para generar un cambio social.

¿Cuál fue su mayor aprendizaje en la cumbre mundial One Young World?

Para mí ha sido un gran honor poder representar a Colombia en otros países para enseñar el valor de las redes sociales. Hago reciclaje, pero no contenido basura (risas). Fue espectacular conocer qué están haciendo los jóvenes alrededor del mundo, pero lo que más me impactó fue ver cómo reciclan en Alemania. Es muy avanzado, pagan súper bien, y también hay unas máquinas muy especializadas para separar cada residuo como ropa, icopor, ganchos… es un nivel muy avanzado que me ha dado ideas para venir a implementar en Colombia.

¿Cómo ha logrado que sus contenidos sean vistos en redes sociales?

En Tik Tok yo he descubierto qué la gente puede crecer muy rápido. Yo antes no estaba ahí, pero dije, me tengo que meter donde la gente necesita aprender y realmente uno si puede llegar a muchas personas haciendo un contenido diferente. Yo aprovecho esas tendencias de Tik Tok de bailes o cosas así que todo el mundo está viendo, para buscar una manera diferente de enseñar. Por eso es una herramienta que todos pueden usar. No es la red social en la que tengo más seguidores, pero sí en la que he crecido más rápido.

¿Qué tips le daría a otros jóvenes que quieren ser abanderados de una causa social?

Mi principal consejo es que tengan claro su propósito. Por ejemplo, el mío es que los colombianos aprendan a separar y a conocer a sus ‘reciclamores’, entonces me toca mirar cómo aprovecho todas esas tendencias y todos esos bailes para dar ese mensaje de diferentes maneras. Hay que estar metido y pendiente de esas tendencias porque eso permite estar más visible ante las demás personas. El reciclaje es aburrido para muchos, pero yo trato de hacerlo divertido y bacano, por eso es que creo que la gente me ha seguido tanto.

¿Cuál ha sido el gran reto de ser una creadora de contenido digital?

Yo pensaba que ya había explicado todo lo sé: cómo hacer uso de la bosa blanca y disponer del plástico, el cartón, el aluminio, en tetra pack. En un punto pensé que yo me iba a acabar cuando hubiera dicho todo, pero no, luego me di cuenta de que es infinito lo que uno puede lograr porque no todo el mundo ve los mensajes o los entiende, entones ese mismo mensaje hay que decirlo en un baile, en una canción, en una foto. Hay que buscar que ese mensaje quede claro para todos. Y sé que todavía se requiere a Marce, la recicladora. Para mí el crecimiento en seguidores siempre ha sido una sorpresa, nunca ha sido mi objetivo tener muchos seguidores, sino dar a conocer mi mensaje.

¿Cuál considera que ha sido uno de sus más grandes logros?

Representar a Colombia en Alemania ha sido uno de ellos, nunca me imaginé salir del país por algo del proyecto. Para ser panelista había que aplicar con un año de anterioridad y a mí me dieron la oportunidad de hacerlo faltando media hora para pasar. Me dieron nervios, pero solo cogí ese micrófono y dije”Hellow my reciclalovers”, porque me estaba viendo gente de todo el mundo. Fue demasiado increíble. Tener mi propia sección de reciclaje en programas de televisión importantes y tener mi fundación también han sido importantes logros.

¿Cómo surgió la creación de la Fundación Reciclando Amor?

Todo ocurrió porque mis compañeros “reciclamores” estaban pasando una situación difícil en la pandemia, sobre todo los de la tercera edad, porque no podían salir a trabajar y ellos viven el día a día. Hicimos un video con la intención de recoger dinero para comprar mercados y resulta que recogimos $40.000.000 en el primer mes, solo a través de redes sociales. Se nos salió todo de control, porque repartir toda esa plata en mercados requería una logística tremenda. Nos dimos cuenta que no era cuestión de pandemia, que los “reciclamores” necesitan ayuda siempre, así que la fundación se quedará por siempre.