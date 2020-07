'Día a Día': Las fotos de 'Marce, la recicladora' que han dejado sin aliento a muchos televidentes

Ella es la verdadera mujer que se esconde tras el personaje, y por eso, ahora muchos no dudan en buscar y ver las fotos de 'Marce, la recicladora' que han dejado sin aliento.

Marce se ha convertido en un personaje muy querido entre los espectadores de Día a Día de Caracol.

A ella se le ve todos los días haciendo manualidades con productos reciclables.

Y aunque muchos creen que en realidad ella se dedica a esto, no es así.

Se trata de un personaje creado por Sara Samaniego, una joven de 27 años egresada de la Universidad Javeriana.

"La gente se encariñó tanto con el personaje, que me empezaron a enviar mensajes diciéndome que me guardaban el reciclaje para que yo me ganara esa plata. Una vez me escribieron que tenían 500 botellas de plástico para entregarme. Duraron tres meses con eso en la casa porque no se las querían dar a otro reciclador", dijo a El Espectador hace un tiempo.

Ahora que muchos tienen claro que se trata de un creativo personaje, quieren saber más sobre ella.

Y es que en su cuenta de Instagram personal ha dejado a muchos sorprendidos por su belleza.

Ahora cuenta con más de 7mil seguidores en sus redes personales donde no dudan en dejarle comentarios halagándola.

Estas son algunas de las fotos de Sara con las que se ha robado el aliento de algunos de sus seguidores:

Fotos de 'Marce, la recicladora' que han dejado sin aliento a varios

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: