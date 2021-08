Roy Barreras se defendió del maletín con fajos de billetes de su propiedad, esto después de ser tendencia en redes sociales.

Al congresista se le olvidó una cartera en la que llevaba varios fajos de billetes en efectivo y olvidó en un hotel de Bogotá.

Un olvido que le costó explicaciones

El olvido ocurrió hace 2 semanas cuando cuando el senador se encontraba en el Hotel de la Ópera, ubicado en Bogotá, cerca a la Presidencia de la República. Allí, Barreras dejó un maletín con dinero y documentos que fue grabado por el personal que hizo la inspección.

Cuando dejó el maletín olvidado, las autoridades recibieron el aviso de un supuesto artefacto explosivo. Debido a esto, debieron hacer la evaluación junto al escuadrón antiexplosivos y perros entrenados para descartar que se tratara de una bomba. Luego de esto, personas del grupo de trabajo de Roy Barreras aseguraron que ese maletín le pertenecía al senador y que lo había olvidado en un descuido.

Semana obtuvo el video que registra el momento cuando agentes de la Policía hacen la inspección del maletín para comprobar que todo estaba en orden. Allí, hacen una toma al interior donde se pueden ver varios fajos de billetes de $10.000 y un sobre sellado. Minutos después, llegó Barreras, revisó el maletín y el sobre sellado, que, aseguró, era lo más importante pues tenía documentos “de la señora”.

Cuando un uniformado le dijo que debía esperar a que llegara un alto mando, el senador, según muestra el video, responde que “¿Qué me tengo que esperar? Yo no tengo que esperar nada. Si me necesitan, que me busquen en el Congreso”, y salió del hotel. Este es el video publicado en redes sociales que se hizo viral.

Un maletín abandonado en un hotel del centro de Bogotá generó revuelo. La Policía llegó al lugar para descartar que en él hubiera explosivos; dentro del bolso había fajos de dinero. Quien llegó a reclamarlo como dueño, fue el senador Roy Barreras. https://t.co/a5BI4VrIaM pic.twitter.com/VpGtQ0Hf6r — Revista Semana (@RevistaSemana) August 28, 2021

Roy Barreras se defiende

Después de muchas críticas, el senador Roy Barreras explicó la situación en su cuenta de Twitter. “Gracias al honesto personal del @HoteldelaOpera hace 2 semanas me devolvieron intacto mi maletín personal con invaluables documentos (los certificados originales de nacimiento de mis abuelos españoles para trámite familiar) y el dinero para el pago de mi impuesto predial de 2021”, escribió en sus redes sociales.

Luego, publicó un video en su cuenta personal relatando lo sucedido, pues, según dijo, esos eran billetes para sus gastos personales.