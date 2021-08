Banco Itaú confirma que garantía presentada por Centros Poblados es falsa, así lo informó este viernes.

Indicaron que las presuntas garantías falsas que presentó la Unión Temporal, no las expidió la entidad bancaria.

Itaú se desmarca de Centros Poblados

El Banco Itaú se refirió este viernes a las supuestas garantías falsas presentadas por la Unión Temporal Centros Poblados en el contrato con MinTIC. La entidad bancaria indicó que “los documentos presentados como garantías por la Unión Temporal Centros Poblados al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no fueron expedidos por Banco Itaú”.

Añadió que “se trata de documentos falsos cuyo contenido, forma, numeración y firmas no corresponden a las usadas por Itaú para estos procesos”. Y agregó que “el correo electrónico referido en los documentos falsos no corresponde con el dominio ni con las direcciones de correo electrónico que maneja el banco, y la persona que aparece como remitente no es ni ha sido funcionaria de la entidad”.

Itaú resaltó además que nunca emiten garantías bancarias a través de intermediarios. Este es un proceso que se tiene que realizar en las oficinas y con los funcionarios del banco. Por otra parte, el banco enumeró los pasos que se deben cumplir para solicitar la garantía. También, señaló que Unión Temporal Centros Poblados no llevó a cabo ninguno de estos en la entidad.

La entidad finaliza diciendo que “Banco Itaú reitera que ninguno de estos pasos se surtió, ni se recibió solicitud alguna para el trámite de garantía bancaria a nombre de la Unión Temporal”.