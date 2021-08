Fiscalía acusará ante la Corte a Fajardo por irregularidades en contrato

Fiscalía acusará a Sergio Fajardo ante la Corte por irregularidad en contrato, así se conoció en la mañana de este viernes.

Lo anterior, por un contrato que firmó cuando fue gobernador de Antioquia, entre 2012 y 2015.

Fiscalía acusará a Fajardo

Este viernes la Fiscalía General de la Nación radicará en la Corte Suprema de Justicia la acusación contra Sergio Fajardo Valderrama. Esto, tras haberle imputado cargos en mayo pasado por presuntas irregularidades en contratación cuando era gobernador de Antioquia.

El caso data del año 2013 y tiene que ver con la celebración de un contrato entre el departamento de Antioquia y el Banco CorpBanca S.A. La Fiscalía asegura que Fajardo, como gobernador, firmó el contrato de préstamo que habría implicado el desembolso de 77 millones de dólares.

“Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos”, dice el ente investigador.

La Fiscalía dice que en el trámite para la firma de ese crédito por 77 millones de dólares, al parecer; no se hicieron los estudios para sustentar la necesidad de avanzar en esa operación en una moneda extranjera y no en pesos. Además, que no se realizó una proyección sobre la posible volatilidad de la moneda extranjera. Tampoco se acudió a una seguro de riesgo cambiario.

Por lo anterior, el pasado mes de mayo una fiscal le imputó dos cargos al exgobernador ante el Tribunal Superior de Bogotá; peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En ese entonces, Fajardo no aceptó los cargos imputados, por lo cual su caso irá a juicio ante la Corte Suprema de Justicia.

Sergio Fajardo sostuvo en esa imputación que “jamás he cometido delito alguno, ni en mi vida privada ni en toda mi trayectoria como servidor público. Espero que la Fiscalía me permita demostrar mi inocencia sin demora ante la Corte Suprema de Justicia”.