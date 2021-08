“Me tocó ver los videos de mi hija siendo abusada” mamá de menor agredida

“Me tocó ver los videos de mi hija siendo abusada” dijo a las autoridades la mamá de una menor de 2 años violada.

Lo anterior, ocurrió en el barrio Los Almendros, de Soledad. La entrevista que la madre entregó a las autoridades reposa como prueba en el caso.

Violación a una menor de edad

En las últimas horas se conoció el aberrante caso de la violación a una menor de edad en el barrio Los Almendros de Soledad. Ahora, el periódico El Heraldo obtuvo el testimonio de la madre que dice que le tocó ver el abuso a su hija. La entrevista que la mujer entregó a las autoridades, ahora hace parte del acervo probatorio.

El documento inicia con un resumen escabroso. “El día de hoy vengo hasta las instalaciones de la Sijin a poner en conocimiento unos hechos en los cual mi hija de dos años fue víctima de abuso sexual por parte del señor Antoni”.

Según cuenta el testimonio, la mujer se enteró de la situación porque su vecina le contó sobre el difícil momento por el que estaba pasando. Lo anterior, con el fin de no denunciar lo sucedido.

Después, la mamá de la menor detalla lo que su vecina le contó “La señora comenzó a comentarme que su esposo Antoni había sido capturado por la Policía ya que el vendía autos robados. En ese momento también me manifiesto que tenía algo más grave que contarme. Yo le dije que tranquila que me comentara, entonces, ella me dijo que el abogado que estaba defendiendo a su esposo en las audiencias le había comentado y mostrado unas fotos donde el señor le estaba haciendo abusos a mi hija, yo en ese instante quedé en shock”.

Le ofreció dinero para no denunciar

En el relato que la mujer ofreció a las autoridades, señala que su vecina le ofreció dinero a cambio de su silencio. Luego de escuchar los vejámenes a los que había sido sometida su pequeña, el llanto fue inevitable.

“La señora comenzó a decirme que no lo denunciara, porque iba a ser peor porque no quería que su hijo menor se enterara de lo que hizo su papá. Hasta me ofreció dinero para que yo no viniera aquí a la Sijín a poner esto en conocimiento y guardara silencio por lo sucedido. Ella también me dijo que el abogado le había dicho que la Sijín estaba buscando por todos lados a mi hija y a mí que soy su madre para saber quién era; yo de inmediato le comenté a mi mamá”, dijo la mujer.

La abuela de la menor convenció a su mamá de que este caso debía denunciarse y de inmediato llamó al papá de la niña. “A las 6:40 de la tarde salimos al Cai Hipódromo. Allí un funcionario de la Policía nos dijo que teníamos que poner la denuncia en la Sijín. Al llegar a la Sijín y ponernos en contacto con los funcionarios encargados de delitos sexuales y exponerles el caso de mi hija nos manifiestan que ellos estaban tratando de buscar quien era la niña que aparecía en un video y fotografías que estaban en el celular que le incautaron al señor Antoni al momento que lo capturaron”.

Aprovechó que salieron a la tienda

El investigador judicial le mostró a la mujer lo encontrado en el celular del sujeto y fue allí donde pudo reconocer a su hija. Según dice la madre, el abuso pudo haberse presentado en este mismo año, en el mes de mayo.

“En mayo de este año, no recuerdo bien el día, el señor Antoni en compañía de su esposa y su hijo menor fueron por mí a mi casa en su carro para dar unas vueltas y distraernos en Barranquilla. Posteriormente, nos fuimos para la casa de ellos que está ubicada en el barrio Los Almendros y nos pusimos hablar en la sala de la vivienda. Luego el señor dijo que tenía sueño y se acostó en su habitación. Nosotras, o sea mi amiga y yo, nos fuimos para la tienda a comprar la comida. Mi hija menor se quedó en la casa con su amiguito, ahí creo que fue el momento que él aprovechó para hacerle todo eso a mí hija. Recuerdo que ese día yo le puse ese mismo vestido de colores”, puntualizó.

La tarde de este martes se llevaron a cabo las audiencias de imputación y medida de aseguramiento intramural contra el capturado. El sujeto, de profesión mecánico y propietario de un parqueadero, aceptó los delitos de pornografía con menor de 18 años y abuso sexual con menor de 14 años ante un juez con funciones de control de garantías de la ciudad de Barranquilla.