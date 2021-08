Denuncian que RedMásTV habría pedido bajar programa que denunciaba exceso policial en supermercado de Cali

Denuncian que RedMásTV bajó programa con denuncia sobre protestas, así se conoció en la mañana de este miércoles.

Carlos Cortés, conductor del programa Zona Franca, explicó los motivos por los cuales el canal bajó la nota que involucra a un supermercado en Cali.

Apocalipso Now en RedMásTV

“Apocalipso Now: la Policía no contó todo lo que hizo dentro del Éxito”, es el título del trabajo periodístico de Cuestión Pública y Canal2. En este, reconstruyen lo sucedido dentro de un supermercado en Cali en la tercera semana de mayo, en el barrio Calipso.

Allí no solo cuentan testimonios de las personas que vivieron el horror en esa semana de enfrentamientos entre Fuerza Pública y manifestantes sino el trasfondo social y económico que llevó al estallido empujado por la insatisfacción.

“Es uno de los sectores de Cali en donde más se concentran personas afro, muchas de ellas víctimas de desplazamiento forzado. Estigmatizados por ser pobres, por ser negros, por habitar un contexto de violencia, los jóvenes del oriente quedaron relegados al margen de su propia ciudad”, dice la investigación.

Añade luego “que fuera un sector con índices de violencia, de microtráfico y de miseria quizá justificara la violencia descargada. Pareció ser la respuesta a un estigma. De paso, sirvió para validar y amparar el silencio y las explicaciones de lo sucedido esa noche dentro del almacén, no solo por parte del presidente y del Ministerio de Defensa, sino también de los dueños del Éxito, quienes les dieron bonos a los policías después de que, al parecer, torturaran a los saqueadores de su establecimiento o mejor, les cuidaran sus instalaciones a sangre y fuego. De eso nadie habló”.

Para leer la investigación completa realizada por Cuestión Pública y el Canal2 sobre lo sucedido en ese supermercado del oriente de Cali, haga click EN ESTE ENLACE.

Denuncian que borraron el programa

Zona Franca, programa de opinión y debate del canal RedMásTV conducido por Carlos Cortés y María Camila Orozco, le dedicó un episodio a esta investigación. De hecho, Cortés habló con Cuestión Pública y Canal2 sobre lo sucedido el #19M donde se presume, habrían usado el almacén como un supuesto centro de torturas.

Lo curioso del caso es que el programa desapareció del canal de YouTube sin previo aviso y fueron los mismos usuarios en redes sociales los que reclamaron. Ante la insistencia de los cibernautas, el director del programa salió a explicar lo que sucedió y por qué este video ya no se encuentra en esa plataforma. Esta es una captura de pantalla que muestra la emisión del programa tomada por un usuario de Twitter.

Carlos Cortés escribió en su cuenta de Twitter que “A quienes me preguntan desde anoche por qué no está en YouTube el programa de @zonafranca del lunes, les respondo: decisión discrecional de la dirección del canal. No recibí ninguna otra explicación”. Este es el tuit por el que ahora señalan a RedMásTV de borrar el contenido periodístico sin un motivo de peso.