Se trata del arzobispo de Ibagué, Orlando Roa Barbosa. Sacerdote pidió “retirar imagen del indio” para que la gente no se quite la vida en la Variante.

La entrevista que le hicieron al cura dejó a más uno pensativo.

Según él, la imagen pagana sería la responsable de tantos hechos trágicos en el puente de la Variante.

“No sé qué mensaje hayan querido dar al poner ese indio ahí. Aquí hay que poner signos sagrados que transmitan un mensaje de paz, de armonía, espiritual, de vida, de esperanza, de amor. Para que desterremos de esta ciudad todo lo que tenga que ver con el espíritu del mal, de muerte, de destrucción”, dijo el arzobispo en un medio local.

Luego dijo que se debe dejar de lado el negativosmo. Esto, debido a que cree que las fuerzas satánicas pueden dominar al ser humano.

“Mucha gente está cayendo en depresión, no solamente por las situaciones humanas que están viviendo, sino también por sus situaciones espirituales y afectivas, de modo que, tenemos que orar a Dios, unirnos todos en un solo espíritu”, agregó.

Hace poco se conoció la historia de una mujer que se lanzó del puente con su hijo.

¿Qué hacer si siente que no hay salida a sus problemas?

¿Cómo evitar un intento de suicidio? Queremos compartirle varias cosas que quizás le ayuden para afrontar este momento.

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutó, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consulte sus síntomas con su médico o con un psicólogo.

Recuerde también que el Ministerio de Salud dispuso de algunas líneas de atención telefónica para prevención del suicidio en Colombia. Puede consultarlas haciendo clic aquí.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza y enojo, entre otras emociones, y hacen creer que no se puede volver a ser feliz. Busque ayuda para afrontar esta situación transitoria que sí se puede superar por más difícil que parezca.

Hablar sobre lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas: exteriorizar lo que sentimos nos hace sentir mejor. Para más información, le recomendamos leer la siguiente nota haciendo click EN ESTE ENLACE.