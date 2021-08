Una mujer terminó con su vida y la de su hijo en el puente de la variante, la lamentable noticia se produjo esta mañana.

Lo anterior, ocurrió cerca de las 11:00 a.m. cuando una mujer de aproximadamente 28 años se lanzó con su hijo desde el puente en Ibagué.

Tragedia en la variante

En la mañana de este sábado se conoció un lamentable hecho que ocurrió en el puente de la Variante en Ibagué que dirige a Armenia. Una mujer de aproximadamente 28 años de edad decidió terminar con su vida lanzándose desde ese puente. Además, lo hizo con su pequeño hijo que tenía entre 5 y 7 años según información preliminar.

Víctor Guerrero, vendedor informar de este puente y testigo del hecho, narró para el medio El Nuevo Día, que la mujer estaba tranquila. De hecho, el sitio estaba con presencia de soldados del ejército y nada apuntó a que la mujer tomaría esa decisión. Guerrero, quien presenció lo sucedido, dice que la mujer iba hablando por celular cuando de repente agarró la mano de su hijo y cayeron al vacío.

La defensa Civil confirmó la triste noticia a su vez que informó que actualmente están trabajando para rescatar los cuerpos del abismo.

Por su parte, la Revista Asuservicio hizo una transmisión en vivo desde el lugar de los hechos mientras los cuerpos de socorro hacían el rescate de los cuerpos. En ese registro, se recopilan varias versiones de personas en el sitio contando lo sucedido.

#EnVivo / Una mujer decidió terminar con su vida y la de su hijo en el puente de la variante en Ibagué. Las dos personas habían viajado la noche del viernas 6 de agosto desde el municipio de Palmira (Valle del Cauca). Gracias por seguirnos. Publicado por Revista Asuservicio en Sábado, 7 de agosto de 2021

¿Qué hacer si siente que no hay salida a sus problemas?

¿Cómo evitar un intento de suicidio? Queremos compartirle varias cosas que quizás le ayuden para afrontar este momento.

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutó, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consulte sus síntomas con su médico o con un psicólogo.

Recuerde también que el Ministerio de Salud dispuso de algunas líneas de atención telefónica para prevención del suicidio en Colombia. Puede consultarlas haciendo clic aquí.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza y enojo, entre otras emociones, y hacen creer que no se puede volver a ser feliz. Busque ayuda para afrontar esta situación transitoria que sí se puede superar por más difícil que parezca.

Hablar sobre lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas: exteriorizar lo que sentimos nos hace sentir mejor. Para más información, le recomendamos leer la siguiente nota haciendo click EN ESTE ENLACE.