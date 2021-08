Esposa de Víctor Pineda, exmilitar señalado de disparar contra Moise, dice que él es inocente

Testimonio de esposa de Víctor Pineda, exmilitar señalado de disparar contra Moise. Víctor Pineda, es el exmilitar señalado de apretar el gatillo contra el presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Según reveló un informe especial de Noticias Caracol, cuatro grupos de mercenarios que tenía esta misión. Delta era un de ellos y en este hacía parte Víctor Pineda.

Este grupo Delta fue el que entró a la habitación del presidente de Haití, Moïse, según revelaron mercenarios que estuvieron ese día.

Uno de ellos fue el el subteniente (r) Jheyner Carmona Flórez. “Quiero que apunte simplemente un apellido ahí y ya lo investigan ustedes a ver si es cierto o no: Pineda”, mencionó.

El soldado (r) Naiser Franco Castañeda reafirmó lo mismo entre lágrimas: “Dicen que fue Pineda. (…) Le escucharon a él mismo. (…) Está preocupadísimo, ese muchacho no tiene paz”.

Testimonio de esposa de Víctor Pineda, exmilitar señalado de disparar contra Moise

Días antes de conocerse las confesiones de los mercenarios colombianos, la esposa de Víctor Pineda dio una entrevista a Noticias RCN en la que asegura que su pareja es inocente.

“Yo no sabía que estaba en Haití, tenían un grupo que lidera un señor Capador. El señor les decía que esperaran que, porque la agencia de seguridad aún no le habían confirmado nada, llegó el día que los convocaron para viajar, se encontró todo el grupo en Bogotá, él no me dijo que iba para Haití”, expresó la mujer al inicio de la entrevista.

También dijo, que fue una terrible sorpresa al enterarse que su esposo hacía parte de los detenidos, pues aseguró que no es un asesino: “Me da mucha tristeza, estoy muy angustiada, porque yo sé que él nunca se prestaría para ir a hacer daño a alguien y más a una familia, porque él dejo a una familia acá. Él no es de mal corazón, no es un asesino”.

