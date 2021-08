Se filtró una grabación en la que se escucha a Karen Abudinén hablarle duro a su equipo. El audio de MinTIC que muestra su preocupación por saber quién reveló información.

La grabación la filtraron algunos medios como W Radio y Revista Primera Línea

Ahí, se le escucha a la jefa de la cartera de las TIC muy alterada preguntando quién sacó de la oficina la información sobre el contrato de los 70 mil millones de pesos.

Audio de MinTIC que muestra su preocupación por saber quién reveló información

Antes de cuestionarse por los motivos en los que terminaron entregando ese contrato a manos equivocadas, la reacción de la ministra se fue por otro lado.

Ella manifestó sentir “frustración” por lo que alguien de su equipo hizo, sabiendo que esto le afecta su imagen y posiblemente su cargo.

En la grabación se le escucha decir:

“Me siento frustrada porque he confiado en un equipo y me siento muy frustrada de que jamás me imaginé que me podrían llegar cosas, y mucho menos que de aquí se estuviera filtrando información. Por eso los mandé a citar personalmente, por eso mandé que vinieran al Ministerio, porque no es justo”.

Y agregó:

“Aquí les voy a decir una cosa: quiero que sepan, se tiene que saber la verdad. Porque si alguno de ustedes la tiene y no la ha dicho, estaría atentando y siendo cómplices de una situación penosa y vergonzosa”.

Al final, dijo:

“¿Es justo que se filtre información de los colaboradores del ministerio hacia afuera?, ¿es justo o no es justo? Si se callan esto pareciera que fuera justo. ¿Es justo o no es justo? y entonces, qué es lo que está pasando”.