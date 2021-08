Esta polémica inició después de que el actor Bruno Díaz publicara un video donde señalaba al senador Gustavo Bolívar, de estafar a su hijo Diego Díaz Valdiri, quien falleció a comienzos de este año. El congresista respondió mediante un video: “hay unas impresiones y calumnias en este video (…) se sale de los cabellos que yo sea capaz de estafar a alguien y menos a un amigo”. Felipe Pasos cuenta los momentos de calvario que vivió el hijo de Bruno Díaz antes de morir

Como lo manifiesta el actor Bruno Díaz en su video, el senador tendría un contrato por 200 millones para que la empresa GAIAG, instalara paneles solares en la propiedad de Bolívar, en el hotel Paraíso Studios, ubicado en Ricaurte. Díaz explica que Bolívar solo respondió con la cuota inicial del 10%.

Aquí mi respuesta al vídeo de Bruno Díaz y las pruebas que desvirtúan sus denuncias.

Paso a defender mi honra en los tribunales.

Gracias a quienes creen en mí por difundirlo con la misma intensidad con la que mis detractores viralizaron la calumnia.

RT🙏https://t.co/KW1ySjitb6 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 9, 2021

Publimetro se puso en contacto con Felipe Pasos, amigo de Diego Díaz, quien manifestó su postura frente a la situación. No solo explicó las consecuencias que esto le generó a Diego hasta sus últimos días, sino que también, habló sobre el proceso en el que no se tuvo ninguna respuesta por parte del congresista. Tal como lo explicó Pasos, Bolívar se contacta solo cuando entera que un video será publicado.

En charla con Publimetro, Pasos explica la respuesta que obtuvieron por parte de Bolívar y cuánto dinero pagó por esto.

Según el mejor amigo del hijo de Bruno Díaz, Bolívar pagó el 10 por ciento de este trabajo, o sea unos 20 millones de pesos. Añade que esde ahí no volvió a recibir “ni un solo peso (…). Apenas el congresista vio que Bruno estaba haciendo un video le escribió para poder pagar la deuda, pues no quería que le hicieran un escándalo. Sin embargo ya la decisón estaba tomada, el video se iba a hacer.

Felipe Pasos cuenta los momentos de calvario que vivió el hijo de Bruno Díaz antes de suicidarse

De igual manera señala que varias veces la familia y allegados del joven se intentaron comunicar con Bolívar. “Intentamos contactarnos siete veces, que fuimos hasta el hotel el paraíso en Girardot. Nunca obtuvimos un acercamiento con él, nunca tuvimos nada, nunca hubo una respuesta. Nosotros nos quedábamos en el congreso. Siempre decía…no espéreme 5 minutos o 10 minutos, a veces pasaban 10, 20 minutos, 3 horas y nada. También varias personas que fueron testigos de eso, que Gustavo no daba la cara.

Para el amigo de Diego el hecho de que Bolívar no le pagara le ocasionódepresión. “Dormía muy poquito, se alteraba por cualquier cosa y era muy difícil (…) Diego sostenía a su madre, a la señora Gloria Valdiri. Sé que está pasando por un momento de soledad. Yo sé que la plata no lo es todo, pero ese dinero le puede ayudar. Ella ha estado pasando su dolor, pero estaría tranquila pagando deudas que Diego también dejó.

Finalmente el joven le envío un mensaje a Gustavo Bolívar, “ con los sueños de la gente no se juega, con el trabajo de la gente no se juega. Que no se aproveche de la situación de la gente. Si él dice en su video que está en quiebra, la gente no tiene que pagar sus platos rotos. Yo creo que como senador le debe quedar un buen dinero para abonar a sus deudas.