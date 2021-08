El senador se defendió ante los delicados señalamientos. Gustavo Bolívar fue acusado de estafa por el actor Bruno Díaz; el senador responde.

A través de un video en redes sociales, el actor Bruno Díaz denunció que Bolívar le debe dinero por un contrato acordado por $220 millones de pesos.

Tal como explicó el actor, el senador habría contratado a la empresa de su hijo GAIAG en 2018 para construir dos estructuras fotovoltaicas en el hotel Paraíso Studios, ubicado en Ricaurte.

Esta propiedad sería de Bolívar, y con él se acordó el pago de un contrato por 220 millones, de los cuales el senador únicamente habría pagado la cuota inicial del 10%.

“La obra fue entregada a satisfacción y el ‘Falsario’ empezó a disfrutar de inmediato los beneficios, como se observa en la factura del mes siguiente, el consumo se redujo en un 50%”, explicó Díaz.

Además, retó personalmente al senador y comentó que lo invitaba a someterse a una prueba de polígrafo, además de insinuar que la Corte Suprema debería investigarlo.

Dato: Fuerte denuncia del actor Bruno Diaz contra @GustavoBolivar, lo señala del no pago de deuda a su hijo Diego Diaz y de hacer conexiones ilegales de energia, delito contra Codensa. Solicita a @CorteSupremaJ que investigue al senador.



Video completo: https://t.co/fXv9DhAcox pic.twitter.com/fRjTMZvbjl — El Expediente (@EIExpedienteCol) August 8, 2021

El actor insiste en que Bolívar sacó beneficios inmediatos de la construcción que instaló el hijo del actor. Justamente, se habría acordado que dicho ahorro le permitiría al senador pagar la deuda del contrato.

Dichos pagos nunca se recibieron, dice Díaz, y aunque su hijo buscó al senador, no recibió respuesta. Además, comenta que le enviaron las facturas en mora por correo electrónico, sin respuesta.

Para colmo, el hotel en cuestión quebró por cuenta de la pandemia.

Ahora, Gustavo Bolívar dice que, por el contrario, tuvo toda la intención de pagarle al hijo de Díaz.

“Frente a las acusaciones que me hace Bruno Díaz preparo un video para desvirtuarlas. Mientras tanto, aporto prueba de las veces que le pedí reunirnos para cuadrar un plan de pagos. Nunca he negado que el hotel se quebró por la pandemia y la campaña de terror montada por el uribismo”, escribió Bolívar a través de su cuenta de Twitter.

Además, el senador compartió un video donde graba su pantalla de WhatsApp, servicio de mensajería instantánea donde trató de contactar a Bruno, directamente.

“Bruno, buenos días, soy Gustavo Bolívar. Hermano lo he estado buscando (…) porque el hotel le quedó debiendo a Diego una plata de los paneles solares. Quisiera ver contigo cómo pagarte a ti ese dinero, hermano. Toca a cuotas porque el hotel se quebró, pero yo lo asumo. Espero tu respuesta para tomarnos un café y ver las cosas”.

En ese momento no obtuvo respuesta, por lo cual insistió: “Bruno no me respondiste. Estaré la otra semana en Bogotá, ¿será posible vernos para cuadrar las cuentas?”.

Sin respuesta aún, Bolívar no desistió: “Hermano, si no podemos, hable al menos, déjeme un número de cuenta para irle haciendo los abonos. Gracias”.

¿Se resolverá la situación?

