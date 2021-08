“Yo sé que la mayoría cree que soy una mentirosa”: mamá de Sara Sofía habla al salir de prisión

Mamá de Sara Sofía habla al salir de prisión. Este domingo la juez 5 de control de garantías de Bogotá declaró ilegales las capturas de Nilson Díaz y Carolina Galván por la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván y ordenó su libertad inmediata.

Estas recapturas fueron efectuadas el sábado durante horas de la noche, luego de que el viernes se declara nulidad en el proceso.

Mamá de Sara Sofía habla al salir de prisión

Una vez volvió a recobrar la libertad, la mamá de la pequeña entregó declaraciones a CityNoticias. Durante su declaración lanzó al agua a Díaz, asegurando que él la amenazó para cambiar su versión de los hechos: “Él (Nilson Díaz) me estaba intimidando de que cambiara la versión, que no siguiera diciendo que la niña estaba en el caño, que supuestamente él la había tirado en el caño. Cogió y me dijo: ‘Diga que fue usted’. Y de tanto miedo que yo le tenía, de saber que algo me podía pasar, yo terminé culpándome”.

Posteriormente, contó lo que habría pasado, dando a entender que cuando estaba en la casa con ellos la niña no reaccionaba: “Media hora después de que la dejamos en la cama a ver si reaccionaba sola, él (Nilson) lo que hizo fue cogerla con una cobija azul oscura, la envolvió, la metió en un costal y la dejó en la sala. Yo no podía no dormir por eso”.

Al ser cuestionada por su silencio, sentenció que temía por su vida: “Él (Nilson) empezó a decirme que no fuera a decir nada porque me iba a atacar. Me sentía atacada. Mi corazón sentía que algo iba a pasar. Me daba miedo que él se metiera conmigo, que mandara a la familia o a los amigos”.

Durante la entrevista, la mujer continuó refiriéndose a las múltiples versiones que se han dicho. Mencionó que Nilson la acusado de maltratar a la niña, pero ella dice que solo le pegó una vez y le pegó en la pierna: “Que yo le haya pegado una vez a mi hija, no quiere decir que la haya matado”

Igualmente, mencionó que tiene fe, que es una mujer “bendecida” y que “se va a descubrir la verdad”. AQUÍ encuentra las declaraciones completas de la mamá de Sara Sofía.

