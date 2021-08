Tía de Sara Sofía hace un fuerte llamado a la justicia tras polémicas decisiones

Tía de Sara Sofía hace fuerte llamado a la justicia. Cuando Carolina Galván y Nilson Díaz salían de la cárcel El Buen Pastor y La Picota, respectivamente, fueron recapturados por su presunta responsabilidad en la desaparición de la pequeña Sara Sofía.

Tía de Sara Sofía hace fuerte llamado a la justicia tras polémicas decisiones

Aunque una juez ordenó su libertad, aparentemente por errores de la Fiscalía, el ente acusador volvió a detenerlos alegando que no se cometieron yerros. Lo cierto es que esta situación ha desatado una enorme polémica, pues desde distintas orillas exigen que el caso no quede en la impunidad.

Una de las voces que clama justicia es Xiomara Galván, tía de la niña. En diálogo La W, hizo un fuerte llamado a la justicia: “Fue nefasto para nosotros como familia cuando la juez dijo que hubo errores en el proceso de investigación (…) estas personas no son sospechosas, son responsables de lo que pudo pasarle a mi sobrina. La verdad se tiene que saber. Si hubo errores, por favor corríjanlos, llevo siete meses sin saber de mi sobrina”.

En esa línea declaró que no ha recibido detalles de la investigación: “Desde que inició ese proceso vi muchas cosas, noté que nunca me decían nada, yo llamaba, yo preguntaba y no veía que buscaban la niña, ni vida, ni muerta. Traté de hablar con la fiscal del caso, con el investigador”.

Hay que resaltar que la Fiscalía “insiste en la responsabilidad de los indiciados, toda vez que se cuenta con los elementos materiales probatorios que soportan ampliamente la presunta responsabilidad de los antes mencionados”.

Además de solicitar la recaptura de la mamá y el padrastro de la niña, el ente acusador señaló que “compulsará copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigue a la juez del caso, dado que con la decisión tomada se vulneran los derechos de la menor”.