Caso Sara Sofía: alcaldesa se lanza contra jueces por “desconocer” labor de Fiscalía y Policía

Claudia López sobre el caso de Sara Sofía. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió al caso que rodea la desaparición de la pequeña Sara Sofía.

Tajantemente, condenó que la mamá y el padrastro de la niña quedarán nuevamente en libertad.

En esa medida, le jaló las orejas a los jueves por no tener en cuenta la supuesta labor rigurosa de entidades como Fiscalía y Policía. Si bien se ha dicho, errores del ente acusador permitieron la liberación de los sospechosos.

“¡Esto es francamente inaudito! Algunos jueces no pueden seguir desconociendo la rigurosa labor de investigación que han hecho la @PoliciaBogota y @FiscaliaCol sobre este y miles de casos más. Sin justicia oportuna se obstruye la convivencia y seguridad que todos queremos mejorar”, exclamó la mandataria en Twitter.

Algunos jueces no pueden seguir desconociendo la rigurosa labor de investigación que han hecho la @PoliciaBogota y @FiscaliaCol sobre este y miles de casos más. Sin justicia oportuna se obstruye la convivencia y seguridad que todos queremos mejorar. https://t.co/rGM9fTmdTw — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 2, 2021

Nilson Díaz y Carolina Galván volvieron a quedar libres

Este domingo una juez declaró ilegales las recapturas de Nilson Díaz y Carolina Galván por la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván y ordenó su libertad inmediata. De acuerdo con El Tiempo, un error de la Fiscalía impidió que los indiciados contarán con abogados de confianza.

En esa línea, durante la audiencia se presentaron dificultades para contactar a los abogados encargados de la defensa; tampoco se les asignó con prontitud defensores públicos.

Estas recapturas fueron efectuadas el sábado, luego de que se declarara nulidad en el proceso. De acuerdo con El Espectador, yerros del ente acusador en la audiencia de imputación de cargos fueron determinantes en dicha decisión, lo cual permitió la primera liberación de los sospechosos.

Una vez volvió a recobrar la libertad, Carolina Galván, mamá de la pequeña, entregó declaraciones a CityNoticias. Inicialmente, lanzó al agua a Díaz, asegurando que él la amenazó para cambiar su versión de los hechos: “Él (Nilson Díaz) me estaba intimidando de que cambiara la versión, que no siguiera diciendo que la niña estaba en el caño, que supuestamente él la había tirado en el caño. Cogió y me dijo: ‘Diga que fue usted’. Y de tanto miedo que yo le tenía, de saber que algo me podía pasar, yo terminé culpándome”.

Posteriormente, contó lo que habría pasado, insinuando que cuando estaba en la casa con ellos la niña no reaccionaba: “Media hora después de que la dejamos en la cama a ver si reaccionaba sola, él (Nilson) lo que hizo fue cogerla con una cobija azul oscura, la envolvió, la metió en un costal y la dejó en la sala. Yo no podía no dormir por eso”.

Al ser cuestionada por su silencio, sentenció que temía por su vida: “Él (Nilson) empezó a decirme que no fuera a decir nada porque me iba a atacar. Me sentía atacada. Mi corazón sentía que algo iba a pasar. Me daba miedo que él se metiera conmigo, que mandara a la familia o a los amigos”.