La alemana de la Primera Línea habló sobre el asesinato de su amigo, así lo publicó en su cuenta de Facebook.

Rebecca Sprößer escribió un sentido mensaje sobre la memoria de Jhoan Sebastián Bonilla Bermúdez.

Asesinaron a amigo de Rebecca

Ayer las autoridades informaron sobre el fallecimiento del joven que se encontraba con Rebecca Sprößer el día del ataque sicarial sin dar muchos detalles. Según un comunicado que la Policía Metropolitana de Santiago de Cali compartió en días anteriores, se trató supuestamente de un intento de hurto.

La institución dijo que hasta el momento no se había recibido una denuncia formal. También, que las informaciones recaudadas indican que el pasado 22 de julio, en horas de la noche en el barrio Las Ceibas, norte de Cali; se encontraba un joven de 26 años de edad departiendo con una ciudadana de nacionalidad extranjera. Juntos fueron abordados por personas que, al parecer, tenían el propósito de hurtar sus pertenencias.

El comunicado añade que varios testigos de los hechos señalaron que el joven presuntamente fue víctima de hurto y recibió varios disparos con una arma traumática que tenían los delincuentes. Aclararon que el joven que recibió los impactos de bala, tenía anotaciones por estafa y hurto calificado.

Este es el pronunciamiento de la Policía Nacional quien indicó que ahora las investigaciones están en manos del CTI de la Fiscalía.

Hasta el momento no hay más información sobre el paradero de los autores del crimen ni las motivaciones que tuvieron para el mismo.

Alemana Rebecca Sprößer lamentó lo sucedido

En la tarde de este viernes, Rebecca Sprößer hizo una publicación en la que dijo que había muerto una parte de ella. Según cuenta, recibió el mensaje de su muerte cuando el avión en el que fue expulsada de Colombia despegó. “Primero no pude respirar y pensé que mi corazón va a dejar de latir”, dice.

Cuenta que “Conocí a JHOAN SEBASTIÁN BONILLA BERMÚDEZ el 3 de mayo en mi primer día en Puerto Resistencia. Lo conocí como la persona más firme y dedicada a la causa, a cambiar su país, a construir un futuro mejor para Colombia, para nuestros hijos y la próxima generación por venir. Él dio todo para su país, cada día y noche, hasta su propio pecho y vida. Lo conocí como la persona más noble y valiente que existe en este mundo, desde el primer día le he tenido tanto respeto y lo admiraba con todo lo que soy”.

Añade que “Lo conocí como una persona de valores, con coraje como nadie lo tenía, un hombre de verdad que sabe hacer las cosas bien. Lo conocí como una persona que habla con el corazón en su mano y nunca nadie en mi vida jamás me dio abrazos tan largos y sinceros como él. Se convirtió en nuestro costumbre que compartimos cada día de nuevo cuando nos vimos en Puerto Resistencia y que nos hizo olvidarnos de todo por algunos segundos. Él me permitió tener el honor de conocer su gran corazón y su alma – y les juro que jamás he visto algo tan hermoso”.

Este es el relato que la alemana compartió en su cuenta de Twitter refiriéndose a su amigo y la posibilidad de que tal vez nunca se esclarezca su crimen. En ella compartió varias imágenes del joven asesinado en el ataque sicarial.

