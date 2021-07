Falleció compañero de la alemana víctima de ataque sicarial en Cali, así lo confirmaron las autoridades en la tarde de este jueves.

La alemana Rebecca Sprößer denunció en su cuenta de Facebook el ataque sicarial sufrido en el que le dispararon a su compañero en 13 oportunidades.

Falleció compañero de la alemana

Rebecca Sprößer, ciudadana alemana que fue expulsada de Colombia ayer, publicó en su cuenta de Facebook los detalles del ataque sicarial sufrido. En él, detalla que la intención de los sujetos era matarlos. Ella acompañó la denuncia con un video en el que muestra el maletín atravesado por las balas.

“Ayer en la noche me vi con un amigo para trabajar en algunos temas del paro. Estábamos sentados afuera en un lugar público y de pronto y sin hablar vino un sujeto y nos disparó a corta distancia. No dejó de disparar hasta que su arma se quedó sin tiros. Mi amigo estuvo frente de mi y así me salvó la vida. Él recibió 13 impactos de balas en todo el cuerpo, 3 de ellos en la cabeza y varios en el pecho. Yo solamente recibí raspones de los proyectiles que le salieron de su cuerpo. Además tuve mi maletín frente de mí y por las dos condiciones me llegaron con mucho menos fuerza e impacto. Mi amigo está entre la vida y la muerte, les pido a todos por favor orar por él. Sin él muy seguramente estaría muerta ahora. No podemos decir quien fue, pero estamos en todo el proceso con los DDHH. Solamente quedó muy claro que esto no fue ningún robo – esto fue un atentado con el objetivo de matar”.

Esta es la publicación que compartió en su cuenta de Facebook en la que muestra cómo quedó su maletín atravesado por las balas.

🇨🇴 Ayer en la noche me vi con un amigo para trabajar en algunos temas del paro. Estábamos sentados afuera en un lugar… Publicado por Re Linda Marlene Sprößer en Viernes, 23 de julio de 2021

La Policía dice que fue un hurto

Después de lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali emitió un comunicado dando detalles sobre lo ocurrido.

La institución dijo que hasta el momento no se había recibido una denuncia formal. También, que las informaciones recaudadas indican que el pasado 22 de julio, en horas de la noche en el barrio Las Ceibas, norte de Cali; se encontraba un joven de 26 años de edad departiendo con una ciudadana de nacionalidad extranjera. Juntos fueron abordados por personas que, al parecer, tenían el propósito de hurtar sus pertenencias.

El comunicado añade que varios testigos de los hechos señalaron que el joven presuntamente fue víctima de hurto y recibió varios disparos con una arma traumática que tenían los delincuentes. Aclararon que el joven que recibió los impactos de bala, tenía anotaciones por estafa y hurto calificado.

Este es el pronunciamiento de la Policía Nacional quien indicó que ahora las investigaciones están en manos del CTI de la Fiscalía.

Las autoridades confirmaron este jueves el fallecimiento del amigo de la ciudadana alemana Rebecca Linda Marlene Sprößer. La Policía de la capital vallecaucana sigue investigando las causas de este caso y busca a los agresores del mismo. Hasta el momento no hay más información sobre el paradero de los autores del crimen ni las motivaciones que tuvieron para el mismo.