Junior Jein canta en la nueva canción de Ángel Castro, Mi Amigo. Así suena esta canción homenaje interpretada por el productor de Junior Jein.

El caballo aún está presente en el corazón de su familia y amigos más allegados, aunque Junior Jein se fue, su recuerdo quedó.

Mi Amigo, un homenaje a El Caballo

Hablamos con Ángel Castro, productor musical de Junior Jein, quien nos habló sobre su última canción Mi Amigo y el proceso creativo.

“Mi Amigo es una canción que más que yo sentí la necesidad de hacerla para conmemorar la memoria de mi brother; es como una canción que muchos seguidores míos y del caballo me la estaban pidiendo”, dice Ángel.

Añade que “Ellos siempre me decían, bro, si hay alguien que puede hacer un homenaje hacia el caballo es usted. Y la verdad desde que sucedió lo de Junior, como a la semana se intentó hacer y no, no salía por lo consternado que estaba en ese momento pero ya ahora se pudo hacer la canción”.

Un desahogo, eso fue Mi Amigo para Ángel Castro. “Literalmente yo ahí digo mucho de lo que siento y lo que pienso sobre la situación. También, lo que fue la amistad, ese vínculo que hubo con el hombre”.

Lo que más extraña de Junior Jein

Cuando le preguntamos qué era lo que más extrañaba de “El Caballo”, nos contestó que la llamada. “Como yo digo en la canción, en estos momentos lo que yo más extraño es que el hombre me llame y me diga que tiene alguna idea y que nos metamos al estudio a hacerla”.

“Extraño esa llamada que el hombre siempre hacía en horario externos a lo laboral. Me decía ‘caballo, usted de pronto tiene espaciecito ahorita a tal hora para que metamos mano en un tema que tengo ahí’, yo le respondía claro caballo, de una. Lleve lonchera que vamos a trasnochar. Es como eso, y los momentos en el proceso de creación”, añadió.

Para terminar, le envió un mensaje a las personas que escuchen su homenaje a Junior Jein. “Que escuchen el homenaje del bro que se hizo pues de corazón, como yo digo, se hizo con mucho amor y respeto y espero que sea del agrado de todos los fanáticos del hombre y las personas que lo conocieron a él”.

Así suena Mi Amigo

Esta es la canción que Ángel Castro le dedica a “El Caballo” titulada Mi Amigo. En el minuto 3:16 se puede escuchar un registro en audio de la voz de Junior Jein con el sabor que solía imprimirle a sus canciones.