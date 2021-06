Ángel Castro, productor de Junior Jein, habla sobre su amigo “el caballo”

El productor de Junior Jein habla sobre su amigo “el caballo”. Así recordó este joven artista a su hermano Harold Angulo Vencé.

Alexis Castro Solís, mejor conocido como Ángel Castro, es productor musical y cantante, trabajó por muchos años con Junior Jein y hoy lo recuerda con aprecio. Aún no termina de procesar la partida de Harold pero hizo un gran esfuerzo para responder a nuestra entrevista.

¿Cómo era la relación con Junior Jein?

Te cuento. A parte de una relación laboral de productor-artista, Junior era como mi hermano. El tiempo y la confianza que se dio de ambos lados nos convirtió en una familia.

¿Desde qué año empezaron a trabajar?

Fue a principios del año 2013. La vez que tuvimos ese primer contacto en cuanto a lo musical fue en septiembre de 2011 que compartimos tarima en un evento que se hizo en Caracas, Venezuela. Eso fue después del Petronio Álvarez, en ese entonces yo tenía una agrupación que se llamaba Rap Folklore y fuimos los ganadores de la modalidad libre.

Viajamos en un chárter con ChocQuibTown, Junior Jein y mi agrupación. Ese fue el primer contacto que tuvimos y ahí fue que él empezó a conocer mi trabajo y lo que venía haciendo.

¿Cuáles éxitos le ayudaste a producir?

Entre los más destacados están “Quiero un marido nuevo” junto a Quimbara, está “Soltero en Navidad”, “En San Fernando hay Carnaval”. Son muchos, durante toda la carrera en lo que trabajamos, estamos hablando de unas 36 canciones de las que se lanzaron, a parte de las que aún siguen guardadas.

La cifra Ángel trabajó como productor en 36 canciones junto a Junior Jein

¿Cómo era compartir tarima con Junior Jein?

Esa experiencia, de verdad que es única. Yo a través del tiempo he compartido tarima con muchos artistas pero esa energía de él era increíble. Lo contagiaba a uno y de paso al público.

Junior siempre manejaba un respeto que no importaba qué tipo de persona era, si era un cantante famoso o uno que estaba empezando, siempre le tenía el mismo respeto. Alcanzamos a compartir tarima con muchos artistas como Manu Chao, con ChocQuibTown, con Ñejo, ahora se me escapan pero tuvimos la oportunidad de compartir con muchos artistas. No solo del género urbano, sino también de salsa, tropipop, entre otros.

¿De dónde venía esa versatilidad?

Junior siempre se caracterizó por ser un artista versátil. Él era mucho de probar cómo funcionaba, cómo reaccionaba la gente con todas las ideas que se le ocurrían porque pues, de eso se trataba. La mayoría de veces que lo hacía, como que le atinaba a la cosa.

En una de las últimas producciones que hicimos que fue “Mal no me va” que salió en Noviembre, logramos fusionar muchos ritmos. La canción comienza como si fuera un trap, luego le da paso a la salsa, luego entra salsa-choque, luego sale el perreo. El perreo es un ritmo que se hace en el Pacífico que es como el reggaetón pero nosotros le llamamos perreo. Luego la canción termina como si fuera una timba cubana. Probar ritmos nuevos fue lo que siempre lo caracterizó a él.

¿Cómo se trabajaba con Harold?

Con el hombre todo fluía bien. Yo me sentía como si estuviera en casa, como si estuviera trabajando con mi hermano. Nunca tuvimos lo que pasa con algunos clientes en cuanto a la cuestión musical que a veces no le gustó, nada, nunca hubo una mala vibra. Unas pocas veces llegamos a tener desacuerdos pero todo se solucionaba con un “caballo eso no me gustó, hagamos otra vaina mejor”.

Cuando él grababa algo y yo le decía “caballo, esa vaina no es así”, él me respondía “caballo, cómo le hacemos”. Siempre estaba dispuesto a escuchar sugerencias y pedía opiniones.

¿Tienes alguna anécdota personal con Junior Jein?

A parte de ser productor, yo también soy cantante y antes hacía salsa urbana, similar a lo que hacía DLG. Era fuerte en ese género pero quería hacer una transición y hace exactamente 5 años empecé a hacer Dancehall, en esa primera canción que lancé, Junior me apoyó. Me dijo “caballo hay que hacerle, si usted tiene la idea, hágale que usted sabe que tiene todo mi apoyo siempre”.

¿A cuántos nuevos artistas ayudó?

Podría decirte que entre grupos y artistas reconocidos en el suroccidente colombiano, de unos 5 a 10 grupos. Apoyó a mucha gente que no tenía trayectoria. Él siempre estaba enfocado en apoyar a los artistas emergentes del pacífico colombiano.

“Ojalá recuerden a Junior no solo como ese gran artista de nuestro Pacífico colombiano sino como la persona alegre que siempre era y con la humildad que lo caracterizaba”. La frase de Ángel Castro sobre Junior Jein

Nos gustaría que esto no quede ahí, que se abran las investigaciones pertinentes para dar con los autores intelectuales de todo para que podamos estar tranquilos y saber que se hizo justicia. Agradezco a todas las personas que lo acompañaron en su último adiós. Mi hermanito se inmortalizó.

Así va el caso de Junior Jein

La Fiscalía informó que a los capturados se les imputaron los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo o restringido de las Fuerzas Armadas. Los acusados no aceptaron cargos.

Un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento preventiva a los dos presuntos homicidas. Las investigaciones continúan para dar con los autores intelectuales del crimen y las motivaciones que tuvieron para mandar a asesinar al artista.