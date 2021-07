En Francia evalúan despedir a trabajadores no vacunados contra el covid-19, así lo indicó este martes la Ministra de Trabajo.

Lo anterior, después de una votación el pasado domingo en el parlamento donde se discutió sobre la extensión del documento que acredita la vacunación.

Vacunarse, cuestión de vida o muerte

El pasado domingo se votó en el parlamento francés sobre la extensión del documento que acredita la vacunación o un test negativo al covid-19. Después de la votación, la ministra de trabajo indicó que cualquier trabajador que no se haya vacunado podrá ser despedido.

“No hay que dar a entender a los trabajadores que no puede producirse un despido”, declaró la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne. Esto, después de que el parlamento rechazara la iniciativa para que se pueda despedir a alguien por no cumplir con la opción de vacunarse; también, por no contar con el pase sanitario.

La ministra señaló que “nos movemos dentro del derecho común del Código de Trabajo”.

Vacunación obligatoria en Francia

El domingo los diputados franceses votaron a favor de la vacunación obligatoria para ciertas profesiones. Entre ellas, la vacunación del personal sanitario, también la extensión del “pase sanitario”. Todo ocurrió un día después de las manifestaciones que se celebraron en el país contra estas medidas.

La iniciativa prevé la obligación de presentar un “pase sanitario” (test negativo al covid-19, justificante de vacunación o un certificado de haber superado la enfermedad) en la mayoría de los establecimientos públicos. Entre estos las cafeterías, cines, trenes, aviones, entre otros. Esta medida cobija a los trabajadores de esos sitios y entrará en vigor a partir del mes de agosto.

Por otra parte, los parlamentarios rechazaron las sanciones que se tenían previstas en un principio para personas que no contaran con el pasaporte sanitario. Según la ministra de Trabajo, esta es una decisión que reducirá la protección de los empleados afectados.

En Colombia, esta aún es una medida que no se implementará en el corto plazo, sin embargo, ya se están dando las discusiones sobre si debería exigirse un pasaporte sanitario para el ingreso a ciertos sitios. Por el momento, solo se sabe que sí habrá un pasaporte digital, pero según el ministerio de Salud, es para incentivar la vacunación y no para castigar a los que se abstengan.