Embajada de Alemania preocupada por ataque a alemana de la Primera Línea.

Rebecca Sprößer es una ingeniera industrial alemana de 34 años que llegó al país el pasado 15 de marzo y, después del estallido social en Colombia; terminó apoyando a la Primera Línea, que se volvió como su familia.

El pasado 23 de julio, Sprößer denunció en su cuenta de Facebook un intento de asesinato cuando un hombre se acercó a ella y a un amigo y les disparó 13 veces. En una publicación de Facebook, contó que su amigo está entre la vida y la muerte.

La denuncia de la ciudadana alemana

“Ayer en la noche me vi con un amigo para trabajar en algunos temas del paro. Estábamos sentados afuera en un lugar público y de pronto y sin hablar vino un sujeto y nos disparó a corta distancia. No dejó de disparar hasta que su arma se quedó sin tiros. Mi amigo estuvo frente de mi y así me salvó la vida. Él recibió 13 impactos de balas en todo el cuerpo, 3 de ellos en la cabeza y varios en el pecho. Yo solamente recibí raspones de los proyectiles que le salieron de su cuerpo. Además tuve mi maletín frente de mí y por las dos condiciones me llegaron con mucho menos fuerza e impacto. Mi amigo está entre la vida y la muerte, les pido a todos por favor orar por él. Sin él muy seguramente estaría muerta ahora. No podemos decir quien fue, pero estamos en todo el proceso con los DDHH. Solamente quedó muy claro que esto no fue ningún robo – esto fue un atentado con el objetivo de matar”.

Esta es la publicación en Facebook que se volvió viral en redes sociales y que generó el rechazo de varias personalidades nacionales.

Al respecto la Policía se pronunció y declaró que la ciudadana no ha interpuesto una denuncia oficial. Además, la entidad aclaró que los delincuentes, al parecer, intentaban robarle sus cosas.

Sin embargo, ha surgido la duda de si realmente se trataba de un caso de hurto o un atentado sicarial. Lo anterior, ya que los 13 disparos que recibió el joven que estaba con ella indican un posible atentando. La Policía también aclaró que el joven que recibió los impactos de bala, tenía anotaciones por estafa y hurto calificado, y esto está siendo motivo de investigación.

Embajada de Alemania preocupada por ataque a alemana de la Primera Línea.

En medio de la polémica y la preocupación, la embajada de Alemania tuvo que hacer un pronunciamiento público.

El embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, manifestó su preocupación y comentó que se busca establecer contacto con la ciudadana. Adicionalmente, reportó que se estableció contacto con las autoridades para estar pendientes del caso.

“Seguimos con preocupación desarrollo de noticia sobre ciudadana (alemana) residente en Cali, Rebecca Linda Marlene Sprösser (34 años). Estamos en contacto con autoridades locales. Desafortunadamente, por nuestra parte no hemos logrado contactarla. Le pedimos contactar a la Embajada Bogotá”, dijo.

Seguimos con preocupación desarrollo de noticia sobre ciudadana 🇩🇪 residente en Cali, Rebecca Linda Marlene Sprösser, (34 años). Estamos en contacto con autoridades locales. Desafortunadamente, por nuestra parte no hemos logrado contactarla. Le pedimos contactar Embajada Bogotá. https://t.co/KStWpKmc7E — Peter Ptassek – Embajador de Alemania en Colombia (@alemEmbajador) July 25, 2021

El embajador, el pasado domingo reportó que ya pudieron establecer comunicación con la ciudadana alemana. Además, agradeció a la gente por su apoyo e interés en esta difícil situación.

Por ahora, se desconoce lo que la ciudadana y esta institución diplomática hablaron o acordaron en este caso.

Mientras tanto, la Policía acotó que el esclarecimiento del caso y los hechos está en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.