Bogotá: denuncian grave caso de maltrato laboral en reconocida panadería

Denuncian grave caso de maltrato laboral en reconocida panadería. Un caso de maltrato laboral tiene en el ojo del huracán a Pan Maxli.

De acuerdo con la denuncia, Delio Donoso, un auxiliar contable de 61 años, ha sido objeto de gritos y maltratos por Humberto Barrera, propietario mayoritario de la panadería Pan Maxli, reconocida en la capital del país.

Mario Donoso, hijo de Delio Donoso, elevó la denuncia en sus redes sociales. Según su exposición, una vez se enteraron de esto en la empresa, no faltaron las amenazas. “La gerente general llamó a mi papá a decirle que me iban a demandar por hacer quedar mal a la empresa y que mañana a primera hora querían la carta de renuncia de él porque no lo iban a dejar entrar a la empresa”, dijo.

y la gerente general llamo a mi papá a decirle que me iban a demandar por hacer quedar mal a la empresa y que mañana a primera hora querían la carta de renuncia de él porque no lo iban a dejar entrar a la empresa, cabe aclarar que en ningún momento hubo algún tipo de disculpa — Mario Donoso (@Maddonoso) July 25, 2021

El señor Delio amplió la información en entrevista con Blu Radio. Según dijo, lleva nueve años trabajando en la empresa, pero desde 2018 todo cambió. “De un momento a otro, más o menos en 2018, tenía el cargo de tesorero. Empezó una desconfianza de él, de que le estaba cogiendo plata. A raíz de eso ha sido todo el inconveniente que se ha tenido”, mencionó.

Igualmente, dijo que el propietario no solo lo irrespeta a él, pues otros trabajadores han sido blanco de esta situación. “No es conmigo que tiene problemas. Es con todas las personas que han pasado por la empresa y que están trabajando. Él no respeta a nadie”, explicó.

Según dijo, con él, ya son tres personas las que han interpuesto quejas ante el Ministerio del Trabajo por maltrato laboral.

La emisora expuso que pidió respuestas de Pan Maxli, sin embargo, hasta el momento no se conoce una respuesta oficial.