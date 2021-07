Comisario de familia que golpeó a una mujer volvió a su cargo tras dos meses suspendido

La sanción y suspensión a este funcionario solo duró dos meses. Comisario de familia que golpeó a una mujer volvió a su cargo.

Este caso salió a la luz pública gracias a un video que grabó la víctima y que se viralizó hace seis meses, en Bucaramanga.

Pero, pese a la indignación que despertó el hecho en su momento, ahora vuelve a ser noticia que la justicia permita a este funcionario volver a su puesto.

En las imágenes se puede apreciar cómo el comisario de familia, identificado como Fabián Gonzalo Canal Rolón, golpeó en la cara una usuaria.

La mujer, que se identificó como Carolina Rojas, decidió grabar para dejar evidencia de la forma grosera e irrespetuosa en la que el funcionario atendía a los ciudadanos en el barrio La Joya, en Bucaramanga.

En el video se escucha cómo el comisario le gritó a la mujer: “hágame el favor y me respeta. No me grabe más señora”. Segundos después el comisario le propinó una tremenda cachetada a la usuaria.

Este comisario, quien es especialista en Derecho de Familia, quedó apartado de su cargo tiempo después, gracias a una investigación disciplinaria.

Pero en su momento las críticas en redes no se hicieron esperar con comentarios que lo calificaron como un “golpeador” y “maltratador de mujeres” que, en vez de ser “un garante de derechos”, “abusa de sus funciones” en esta oficina que debería garantizar el buen trato y el respeto en la comunidad.

En esta ocasión, Comisario de Familia del barrio La Joya golpea con una fuerte cachetada a una señora, por querer grabar la forma grosera como atendía este funcionario. #Bucaramanga pic.twitter.com/45RDkrR0dp — RutaIgsabelar (@Igsabelar_) January 15, 2021

Ahora se supo que el hombre volvió a su cargo desde este lunes, en el mismo lugar.

Por eso la Alcaldía de Bucaramanga interpuso una demanda de nulidad para esta decisión.

“Esta demanda busca que un juez anule la decisión de sanción que se tomó en la Procuraduría en el caso del comisario de Bucaramanga y ordene a la Procuraduría retomar el caso para que lo estudie y lo falle desde la óptica de la perspectiva de género y aplicando las reglas del derecho disciplinario que corresponden al caso, que concluirían que la actuación no fue culposa sino fue dolosa”, dijo a medios locales Ileana Boada, secretaria Jurídica de la Alcaldía.