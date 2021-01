Gracias a un video el violento acto de un funcionario público contra una mujer quedó en evidencia este viernes. En video: con una cachetada funcionario de comisaría de familia agredió a una usuaria.

En las imágenes se puede apreciar cómo el comisario de familia identificado, por diversos medios, como Fabián Gonzalo Canal Rolón, golpeó con una fuerte cachetada a una usuaria señalada como Carolina Rojas que estaba grabando la forma grosera e irrespetuosa cómo atendía a los ciudadanos en el barrio La Joya, en Bucaramanga.

En un tono altanero el comisario le gritó a la mujer que lo grabada: “hágame el favor y me respeta. No me grabe más señora”, de inmediato y casi por sorpresa el comisario le propinó una tremenda cachetada a la usuaria.

Otra versión señaló que el comisario, quien es especialista en Derecho de Familia y la usuaria sostuvieron un altercado cuyo origen se desconoce y que duró por más de dos horas en esta dependencia.

Las críticas en redes no se hicieron esperar con comentarios que lo califican como un “golpeador” y “maltratador de mujeres” que en vez de ser “un garante de derechos abusa de sus funciones” en esta oficina que debería garantizar el buen trato y el respeto en la comunidad.

En Bucaramanga exigen una investigación del caso y que el funcionario responda por este hecho violento en una dependencia al servicio ciudadano.

En últimas horas el comisario informó que rendirá una versión de lo sucedido ante las autoridades y reconoció que deberá enfrentar un proceso disciplinario.

Además afirmó que teme por su seguridad debido a amenazas en su contra.

Mi bella Bucaramanga suma otro escándalo a la lista en menos de 24 horas, el Comisario de Familia Fabián Gonzalo Canal golpeó a la señora Carolina Rojas por querer grabar su forma grosera de atenderla. Definitivamente vamos de mal en peor. pic.twitter.com/vYUJG6Z3Rs — Nicolás Rivera (@RiveraNicolasC) January 15, 2021

¡No paran los escándalos en Bucaramanga! En esta ocasión, Comisario de Familia del barrio La Joya golpea con una fuerte cachetada a una señora, por querer grabar la forma grosera como atendía este funcionario. #Bucaramanga pic.twitter.com/45RDkrR0dp — RutaIgsabelar (@Igsabelar_) January 15, 2021

