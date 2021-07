El reconocido actor reveló que, al parecer, su caso de contagio se registró mucho antes del primero conocido en Colombia. Actor Ramiro Meneses asegura que fue el primer paciente con COVID-19 en el país.

Meneses confesó hace poco su teoría en la que cree que fue el verdadero ‘Paciente 0’ de coronavirus en en el país.

El actor, a quien actualmente se le puede ver todas las noches en la producción ‘Café, con aroma de mujer’, y en el programa de entretenimiento del Canal 1 ‘Lo Sé Todo’, dijo que para inicios de 2020 cuando la pandemia del COVID-19 parecía un hecho lejano para la población colombiana, el ya estaba contagiado del virus.

“Cuando llegó la crisis sanitaria yo ya había tenido Covid, entonces el 10 de enero ya empecé a sentirme muy mal y el 14 estaba saturando en tres pesos”, cuenta Meneses.

“En la clínica se dieron cuenta de una que estaba muy mal pero cuando me hicieron el hisopado este por la nariz, como todavía no se sabía nada del tema COVID me salió H1N1, pero yo estoy seguro que era COVID”, contó el actor, citado por W Radio.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud registró que el primer caso de contagio del virus SARS-Cov-2 se reportó el 6 de marzo. ‘

La ‘paciente 0’, como fue conocida esta noticia en el país, correspondía al contagio de una mujer de 19 años en Bogotá, proveniente de un viaje a Italia.

Sin embargo, hay varios investigadores que han afirmado que el virus llegó mucho antes de lo reportado el primer registro en Colombia.

“Un análisis de la Universidad del Rosario, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ichan School of Medicine at Mount Sinai de Estados Unidos, basado en las mutaciones del genoma del virus durante la dispersión de SARS-CoV-2 en el país, encontró al menos seis posibles introducciones”, señaló hace unos meses la Universidad del Rosario en un comunicado.

“El estudio revela que el primer evento según las mutaciones acumuladas en el genoma viral ocurrió el pasado 17 de febrero, casi un mes antes de reportarse el primer caso en Colombia, siendo Francia el origen más probable”, indicó dicha investigación.