Viralizan entrevista de Luis Carlos Vélez a la alemana de la Primera Línea, esto después del intento de asesinato que sufrió Rebecca Sprößer.

En redes sociales aseguran que las palabras del periodista pudieron posiblemente poner en riesgo la vida de esta mujer extranjera.

Atentado a la alemana de la Primera Línea

Rebecca Sprößer es una ingeniera industrial alemana de 34 años que llegó al país el pasado 15 de marzo para estar por dos semanas en la ciudad de Cali y luego, devolverse. Nunca imaginó verse envuelta en un estallido social en Colombia ni que terminaría apoyando a la Primera Línea, que se volvió como su familia.

Una semana después de iniciadas las marchas en Cali, empezó a ser reconocida por el punto de concentración conocido como “Puerto Resistencia”. Desde ahí, se ganó el aprecio de los manifestantes y el reconocimiento en las redes sociales como “la alemana“.

El día de ayer, Sprößer denunció en su cuenta de Facebook un intento de asesinato que sufrió cuando conversaba con un amigo sobre el Paro Nacional. Un hombre se acercó a ellos y sin mediar palabra, les disparó en 13 ocasiones. Este es su testimonio.

“Ayer en la noche me vi con un amigo para trabajar en algunos temas del paro. Estábamos sentados afuera en un lugar público y de pronto y sin hablar vino un sujeto y nos disparó a corta distancia. No dejó de disparar hasta que su arma se quedó sin tiros. Mi amigo estuvo frente de mi y así me salvó la vida. Él recibió 13 impactos de balas en todo el cuerpo, 3 de ellos en la cabeza y varios en el pecho. Yo solamente recibí raspones de los proyectiles que le salieron de su cuerpo. Además tuve mi maletín frente de mí y por las dos condiciones me llegaron con mucho menos fuerza e impacto. Mi amigo está entre la vida y la muerte, les pido a todos por favor orar por él. Sin él muy seguramente estaría muerta ahora. No podemos decir quien fue, pero estamos en todo el proceso con los DDHH. Solamente quedó muy claro que esto no fue ningún robo – esto fue un atentado con el objetivo de matar”.

Esta es la publicación que compartió en su cuenta de Facebook en la que muestra cómo quedó su maletín atravesado por las balas.

🇨🇴 Ayer en la noche me vi con un amigo para trabajar en algunos temas del paro. Estábamos sentados afuera en un lugar… Publicado por Re Linda Marlene Sprößer en Viernes, 23 de julio de 2021

Viralizan entrevista con Luis Carlos Vélez

Luego del atentado, en redes sociales viralizaron la última entrevista que La FM le hizo a la ciudadana alemana. Los usuarios aseguran que las palabras de Luis Carlos Vélez hacia Rebecca Sprößer, pudo posiblemente poner en riesgo su vida.

Cuando terminó la entrevista, Vélez hizo un comentario personal hacia la ciudadana alemana diciéndole que lo que vino a hacer ella a Colombia era grave. “Es grave, es muy grave que gente como usted venga a mi país y haga lo que no es capaz de hacer en su país. Es muy grave. Rebecca, creo que la están engañando muchos, lo digo con todo el cariño y el respeto. Para que coja el periódico, lea un poquito más, y se de cuenta de la gravedad de la situación que está pasando. Colombia, mi país, al cual usted está invitada haciendo cosas que no debería”.

Luego la alemana se defendió argumentando que la policía fue quien los atacó y vio con sus ojos morir amigos suyos. Este es el fragmento de la entrevista por la cual Luis Carlos Vélez es tendencia en redes sociales.