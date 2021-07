“Tal vez soy un romántico incorregible, o tal vez tantas bombas y balas me volvieron obstinado”: Álvaro Uribe

El mensaje de Álvaro Uribe por el Día de la independencia de Colombia llamó la atención entre los colombianos.

Dijo en su cuenta de Instagram que sigue siendo un romántico incorregible, pero luego agregó a su frase otras palabras que sorprendieron.

En el inicio de este nuevo periodo legislativo en el Congreso, el expresidente no hizo parte debido a que en el periodo anterior renunció a su curul. Sin embargo, no dejó pasar la fecha para recordar su “compromiso” con el país.

Mensaje de Álvaro Uribe por el Día de la independencia de Colombia

El exmandatario dijo en su red social:

“Tal vez soy un romántico incorregible, o tal vez tantas bombas y balas me volvieron obstinado. Pero siempre me he negado a aceptar de Colombia sea una causa perdida”.

Junto a esta publicación hizo otras en las que se refirió a la independencia y la democracia de Colombia.

“La independencia y la democracia requieren fortalecimiento diario a través de resolver problemas sociales y de diversa índole. Pero evitar ponerla en riesgo”.

Varios de sus seguidores aprovecharon las publicaciones en Instagram para expresarle al expresidente agradecimientos por su gestión durante sus dos periodos en la Presidencia de Colombia.

Y aunque la mayoría de comentarios aplaudía lo dicho, otros reflexionaron sobre lo que escribió el exmandatario.