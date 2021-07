Estas marcas confirmaron que no volverán a la Feria Buró

Las marcas que no volverán a la Feria Buró. María Alejandra Silva, gerente de la Feria Buró, sigue en el ojo del huracán por negarle un pedazo de pizza a un operador de logística.

Ya son alrededor de nueve marcas las que anunciaron que se desvincularán del evento:

Las tiendas anunciaron por sus redes sociales que no volverán al Buró, no sin antes agradecer por lo vivido.

Todo comenzó cuando el joven identificado como Pablo Matiz compartió un largo texto en redes sociales. Allí, explicó que había trabajado como miembro del staff de logística de la feria

Según cuenta, todo iba bien, pero un día que debían trabajar desde las 5:30 a.m. hasta las 11:00 p.m., llevaron cajas de pizza para los trabajadores como gesto de agradecimiento.

Pablo se acercó a tomar su pedazo, y preguntó si podía llevarle también a los de staff que habían estado en la parte de afuera del Gimnasio Moderno, donde se realiza la feria. En especial, Pablo preguntó por la persona de logística que había estado “todo el día” con él, y la respuesta de María Alejandra Silva, cofundadora de Buró, fue un rotundo ‘no’.

Entendiendo que quizás no había para todos, Pablo sugirió regalar su pedazo de pizza al trabajador en mención.

Sin embargo, María Alejandra se molestó y le comentó que si él pensaba regalar su pedazo, no se lo iba a dejar llevar.

“Por más cosas que había escuchado hablar de ella (María Alejandra Silva), decidí dejar todo a un lado y darme una oportunidad de conocerla por mí mismo. Realmente como jefe no tengo nada que reprocharle (…) La administración del evento decidió pedir varias cajas de pizza para todo el staff BURO (cosa que no están obligados a hacer). Estuve todo el día en la entrada de expositores con mis compañeros y aparte teníamos un grupo de operadores de logística que nos ayudaban a controlar todo el flujo. Ya cuando era tarde había más labores por desempeñar y quedamos en la entrada solo el operador de logística y yo, esperando que me hicieran el relevo para ir a comer la pizza”, relató el joven en cuestión.