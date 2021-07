Esto dijo Claudia López sobre la reapertura de estadios, conciertos y discotecas

Reapertura de estadios, conciertos y discotecas en Bogotá. Este jueves, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, celebró que después de tres meses la ciudad salió de alerta roja, pues la ocupación UCI bajó al 84%.

Reapertura de estadios, conciertos y discotecas en Bogotá

Durante el anuncio, la alcaldesa explicó que la reactivación economía seguirá en pie, sin embargo, algunos sectores seguirán cerrados. Tal es el caso de los escenarios se conciertos, discotecas y estadios.

Según dijo, esta medida se evaluará nuevamente en agosto. “Por ahora, Bogotá no va a abrir conciertos, discotecas ni fútbol, vamos a esperar a ver cómo nos va con el tema de educación y unas semanas más adelante, hacia agosto, examinaremos si pedimos o no un piloto”, exclamó.

Igualmente, explicó que aún no están definido un eventual piloto para la reapertura de estos escenarios.

Reapertura de estadios, conciertos y discotecas en Bogotá

Además de referirse a estos tres sectores, la alcaldesa hizo un contundente llamado a la ciudadanía, teniendo en cuenta el riesgo de la variante Delta.

Por lo anterior, pidió a los ciudadanos que se vacunen y continúen implementando las medidas de bioseguridad.

En esa línea, la mandataria hizo contundentes pedidos al Gobierno. Una de estas recomendaciones tiene relación a la prueba PCR para viajeros. “Volver a poner la prueba PCR negativa como requisito de ingreso a Colombia, porque Bogotá es la que más se afecta porque el aeropuerto internacional está acá”, señaló.

Como segunda medida, pidió al Ministerio de Salud que la vacunación sea para todo aquel que así lo quiera. “Abramos la vacunación, no tiene sentido que tengamos puestos de vacunación vacíos, porque los convocados no se quieren vacunar y los no priorizados sí se quieren vacunar”, expuso.

Y agregó: “abramos la vacunación para todo aquel que se quiera vacunar”.

También le puede interesar: